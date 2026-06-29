  1. В Украине

Жара до +41,6° и дефицит осадков: синоптики дали анализ погоды в июле

22:36, 29 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для июля характерны как периоды неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, так и продолжительные периоды жаркой и засушливой погоды.
Жара до +41,6° и дефицит осадков: синоптики дали анализ погоды в июле
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Июль 2026 года в Украине ожидается жарким и с меньшим количеством осадков. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха составит 21,8–26,0°, а в Карпатах — 18–20°. Это примерно на 2° выше климатической нормы, а в западных областях — на 3° выше.

В то же время месячное количество осадков прогнозируется на уровне 26–71 мм, в Карпатах и на Прикарпатье местами — 79–119 мм. В целом это составит лишь 60–75% от нормы.

В Гидрометцентре также напомнили, что июль является самым теплым месяцем года. Для него характерны как периоды неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, так и продолжительные периоды жаркой и засушливой погоды.

По многолетним наблюдениям, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 19–24,8°, в Карпатах 13–18°.

Абсолютный минимум температуры составлял 0,1–9,0° тепла, в южной части местами 9,1–12,8° тепла, на высокогорье Карпат от 1,6° тепла до 0,6° мороза.

Что касается абсолютного максимума: 33,4–39,6°, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях местами 40,0–41,6°, в горных районах 26,6–37,0°.

Среднее месячное количество осадков составляет в западных, северных и Винницкой областях 62–119 мм, в Карпатах 131–170 мм; на остальной территории страны 37–75 мм (на юго-востоке местами 23–36 мм).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прогноз погоды погода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Продажа корпоративных прав по номиналу: как избежать 23% налогов

Государственная налоговая служба разъяснила, как правильно рассчитать инвестиционную прибыль с учетом курсовых разниц и считается ли транзакция между зарубежными банками объектом налогообложения.

Большая Палата подтвердила стандарты справедливого суда: денежной компенсации от ЕСПЧ недостаточно для полной справедливой сатисфакции

Справедливый суд — это не только формальное присутствие в зале заседаний, а реальная возможность сторон влиять на формирование доказательственной базы.

Приостановление сроков давности во время мобилизации: как изменятся сроки давности для коррупционных дел НАБУ и САП

Станет ли военная служба основанием для приостановления сроков давности: анализ законопроекта № 15354.

ТЦК переходят на электронные данные: что предусматривают -новые правила военного учета для работодателей

Вступившие в силу с 27 июня новые правила военного учета изменяют порядок трудоустройства, сверки данных и обмена информацией между предприятиями и ТЦК.

Военным разрешили переводиться между частями через онлайн-рапорт: правительство запустило эксперимент

Кабинет Министров ввел трехмесячный эксперимент по цифровому перемещению военнослужащих ВСУ между частями в пределах одного корпуса через электронные рапорты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]