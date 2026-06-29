Жара до +41,6° и дефицит осадков: синоптики дали анализ погоды в июле

Для июля характерны как периоды неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, так и продолжительные периоды жаркой и засушливой погоды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Июль 2026 года в Украине ожидается жарким и с меньшим количеством осадков. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха составит 21,8–26,0°, а в Карпатах — 18–20°. Это примерно на 2° выше климатической нормы, а в западных областях — на 3° выше.

В то же время месячное количество осадков прогнозируется на уровне 26–71 мм, в Карпатах и на Прикарпатье местами — 79–119 мм. В целом это составит лишь 60–75% от нормы.

В Гидрометцентре также напомнили, что июль является самым теплым месяцем года. Для него характерны как периоды неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, так и продолжительные периоды жаркой и засушливой погоды.

По многолетним наблюдениям, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 19–24,8°, в Карпатах 13–18°.

Абсолютный минимум температуры составлял 0,1–9,0° тепла, в южной части местами 9,1–12,8° тепла, на высокогорье Карпат от 1,6° тепла до 0,6° мороза.

Что касается абсолютного максимума: 33,4–39,6°, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях местами 40,0–41,6°, в горных районах 26,6–37,0°.

Среднее месячное количество осадков составляет в западных, северных и Винницкой областях 62–119 мм, в Карпатах 131–170 мм; на остальной территории страны 37–75 мм (на юго-востоке местами 23–36 мм).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.