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Более 70% участников судебных процессов считают решения судов законными — Станислав Кравченко

15:08, 29 июня 2026
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В то же время общий уровень доверия к судебной системе остается существенно более низким.
Более 70% участников судебных процессов считают решения судов законными — Станислав Кравченко
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Настоящим показателем успешности судебной системы является не только качество судебных решений, но и уровень общественного доверия. Об этом во время первой сессии подчеркнули участники стран в ходе ежегодной Конференции председателей верховных судов стран Центральной и Восточной Европы, которую в этом году организовали Верховный суд Республики Северная Македония и Институт «Правовая инициатива в Центральной и Восточной Европе» (Институт CEELI) в г. Скопье (Республика Северная Македония).

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В частности, участники из стран Центральной и Восточной Европы рассказали о собственном опыте проведения дней открытых дверей, образовательных программ для школьников и студентов, сотрудничества с журналистами и активного использования социальных сетей для популяризации деятельности судебной власти.

Присоединившись к обсуждению, Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко сообщил, что по результатам опроса в Украине более 70% граждан, которые непосредственно участвовали в судебных процессах, считают решения украинских судов законными и обоснованными. В то же время общий уровень доверия к судебной системе остается существенно ниже. Поэтому Станислав Кравченко подчеркнул необходимость правильного анализа статистических данных и разграничения результатов опросов различных категорий респондентов.

Особое внимание Председатель Верховного Суда уделил вопросам коммуникации с обществом и СМИ. По его словам, между реальной деятельностью судов и ее общественным восприятием существует значительный разрыв, который можно преодолеть только путем системной и профессиональной коммуникации.

Основной темой обсуждения второй сессии конференции стали современные вызовы для судейской независимости, в том числе институциональной, роль органов судейского управления и вопросы финансовой автономии судебной власти. В частности, Председатель ВС Станислав Кравченко положительно отметил конституционные изменения 2016 года и усиление роли Высшего совета правосудия в процессе назначения судей. В то же время действующие процедуры отбора судей в Украине являются слишком сложными и длительными. В фокусе также был вопрос предотвращения использования дисциплинарных жалоб как инструмента давления на судей. 

Третья сессия касалась использования практики европейских судов (Суда справедливости ЕС и ЕСПЧ) на национальном уровне с учетом принципов субсидиарности и комплементарности во взаимодействии между общеевропейскими и национальными судами. Среди вызовов представители судебных систем стран Центральной и Восточной Европы выделили проблемы перевода решений международных судов и необходимость обеспечения надлежащего доступа судей к актуальной практике международных судебных учреждений.

Украинский опыт имплементации практики Европейского суда по правам человека и роль Большой Палаты Верховного Суда в пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод представил Станислав Кравченко. Он также упомянул о совместном проекте Украины, Румынии и Турции по переводу решений Суда на национальные языки: благодаря усилиям ЕСПЧ и Верховного Суда теперь работает украиноязычная версия Платформы обмена знаниями ЕСПЧ, что способствовало доступности знаний о практике Суда в Украине.

О текущем и перспективном использовании ИИ в судебном производстве и администрировании судов говорили во время четвертой сессии конференции. Участники делились мнениями о том, что ИИ способен существенно повысить эффективность судопроизводства путем автоматизации отдельных процессов, анализа больших массивов информации и поиска релевантной судебной практики. Кроме того, результаты пилотных проектов по внедрению элементов ИИ в судах показали повышение скорости обработки информации и унификацию судебной практики.

В то же время при использовании ИИ-инструментов необходимо гарантировать соблюдение этических стандартов, защиту персональных данных и сохранение решающей роли человека при принятии судебных решений. Актуальными остаются и угрозы кибербезопасности, риски создания дипфейков, использование искусственно сгенерированных доказательств и необходимость выработки новых процессуальных подходов к оценке таких материалов.

Во время заключительной, пятой сессии «Публичные высказывания судей по вопросам общественного интереса» шла речь о том, как суды должны реагировать на вызовы, когда ставится под сомнение их легитимность, независимость или авторитет. Особое внимание было уделено вопросам кризисной коммуникации, работе с журналистами и необходимости подготовки судов к информационным вызовам. Как отметил в рамках дискуссии Станислав Кравченко, судебная власть должна активно использовать механизмы своевременной коммуникации, готовить полные тексты решений без задержек и оперативно публиковать пресс-релизы с разъяснением мотивов судебных решений.

По результатам конференции участники согласились, что укрепление независимости судей, повышение доверия общества к правосудию, эффективная коммуникация судебной власти с общественностью, надлежащее использование современных технологий и последовательное внедрение европейских правовых стандартов остаются приоритетами развития судебных систем государств Центральной и Восточной Европы.

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Верховный Суд

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