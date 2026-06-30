Обучение работников за счет работодателя: в каких случаях не возникает НДФЛ

Налоговая служба объяснила, в каких случаях расходы работодателя на обучение, повышение квалификации, переподготовку, а также участие работников в семинарах и конференциях не включаются в налогооблагаемый доход и когда возникает обязанность платить НДФЛ.

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Работодатели имеют право организовывать профессиональное обучение своих работников с учетом потребностей предприятия или иной деятельности. Такая возможность предусмотрена Законом Украины «О профессиональном развитии работников».

Обучение может проводиться непосредственно у работодателя либо на договорной основе в учреждениях профессионально-технического и высшего образования, а также в других учреждениях или организациях. Закон позволяет работодателям организовывать как формальное, так и неформальное профессиональное обучение, напоминает Налоговая служба.

Формальное профессиональное обучение для работников рабочих профессий включает первичную профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Для руководителей, профессионалов и специалистов оно предусматривает переподготовку, стажировку, специализацию и повышение квалификации. По завершении такого обучения работник получает документ об образовании установленного образца.

Неформальное профессиональное обучение предусматривает приобретение новых знаний и практических навыков без привязки к конкретному месту, срокам или форме обучения. Оно осуществляется с согласия работника непосредственно у работодателя и финансируется за его счет.

Налоговый кодекс устанавливает, что в налогооблагаемый доход физического лица не включаются средства, которые работодатель или другое лицо уплачивает в пользу украинских учреждений высшего или профессионально-технического образования за обучение, подготовку или переподготовку работника. В 2026 году такая льгота применяется в пределах 25 941 грн за каждый полный или неполный месяц обучения (три минимальные заработные платы по состоянию на 1 января 2026 года).

Кроме того, не подлежат налогообложению расходы работодателя на повышение квалификации или переподготовку работника, если они осуществляются в соответствии с требованиями законодательства.

Если же работодатель нарушает установленные условия либо стоимость обучения превышает установленный Налоговым кодексом лимит, сумма превышения считается дополнительным благом работника. В таком случае она включается в его налогооблагаемый доход и облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18%.

Отдельные правила действуют в отношении участия работников в семинарах и конференциях. Если по договору заказчиком информационно-консультационных услуг является работодатель, а работник лишь представляет его интересы, оплаченное участие не считается доходом работника и не облагается НДФЛ.

В то же время, если договором предусмотрено, что получателем услуг является сам работник, средства, уплаченные работодателем за его участие в семинаре или конференции, признаются дополнительным благом. Такие суммы включаются в налогооблагаемый доход физического лица и облагаются налогом по ставке 18%.

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