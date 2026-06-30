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Навчання працівників за рахунок роботодавця: у яких випадках не виникає ПДФО

09:07, 30 червня 2026
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Податкова служба пояснила, у яких випадках витрати роботодавця на навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовку, а також участь працівників у семінарах і конференціях не включаються до оподатковуваного доходу та коли виникає обов'язок сплачувати ПДФО.
Навчання працівників за рахунок роботодавця: у яких випадках не виникає ПДФО
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Роботодавці мають право організовувати професійне навчання своїх працівників з урахуванням потреб підприємства чи іншої діяльності. Таку можливість передбачає Закон України «Про професійний розвиток працівників».

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Навчання може проводитися безпосередньо на підприємстві або на договірних засадах у закладах професійно-технічної та вищої освіти, а також в інших установах чи організаціях. Закон дозволяє роботодавцям організовувати як формальне, так і неформальне професійне навчання, нагадує Податкова служба. 

Формальне професійне навчання для працівників робітничих професій охоплює первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Для керівників, професіоналів і фахівців воно включає перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації. Після завершення такого навчання працівник отримує документ про освіту встановленого зразка.

Неформальне професійне навчання передбачає набуття нових знань і практичних навичок без прив'язки до конкретного місця, строків чи форми навчання. Воно здійснюється за згодою працівника безпосередньо у роботодавця та фінансується за його рахунок.

Податковий кодекс встановлює, що до оподатковуваного доходу фізичної особи не включаються кошти, які роботодавець або інша особа сплачує на користь українських закладів вищої чи професійно-технічної освіти за навчання, підготовку або перепідготовку працівника. У 2026 році така пільга застосовується в межах 25 941 грн за кожний повний або неповний місяць навчання (три мінімальні заробітні плати станом на 1 січня 2026 року).

Крім того, не підлягають оподаткуванню витрати роботодавця на підвищення кваліфікації або перепідготовку працівника, якщо вони здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Якщо ж роботодавець порушує встановлені умови або вартість навчання перевищує визначений Податковим кодексом ліміт, сума перевищення вважається додатковим благом працівника. У такому разі вона включається до його оподатковуваного доходу та обкладається податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%.

Окремі правила діють щодо участі працівників у семінарах і конференціях. Якщо за договором замовником інформаційно-консультаційних послуг є роботодавець, а працівник лише представляє його інтереси, оплачена участь не вважається доходом працівника і не оподатковується ПДФО.

Натомість якщо договором передбачено, що отримувачем послуг є сам працівник, кошти, сплачені роботодавцем за його участь у семінарі чи конференції, визнаються додатковим благом. Такі суми включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи та оподатковуються за ставкою 18%.

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