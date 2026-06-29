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Спека до +41,6° та дефіцит опадів: синоптики дали аналіз погоди у липні

22:36, 29 червня 2026
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Для липня характерні як періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, так і тривалі періоди спекотної та посушливої погоди.
Спека до +41,6° та дефіцит опадів: синоптики дали аналіз погоди у липні
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Липень 2026 року в Україні очікується спекотним та з меншою кількістю опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 21,8–26,0°, а в Карпатах — 18–20°. Це приблизно на 2° вище кліматичної норми, а у західних областях — на 3° вище.

Водночас місячна кількість опадів прогнозується на рівні 26–71 мм, у Карпатах та на Прикарпатті місцями — 79–119 мм. Загалом це становитиме лише 60–75% від норми.

У Гідрометцентрі також нагадали, що липень є найтеплішим місяцем року. Для нього характерні як періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, так і тривалі періоди спекотної та посушливої погоди.

За багаторічними спостереженнями, середня місячна температура повітря у липні складає 19 – 24,8 °, в Карпатах 13 – 18 °.

Абсолютний мінімум температури становив 0,1 – 9,0º тепла, у південній частині місцями 9,1 – 12,8 ° тепла, на високогір’ї Карпат від 1,6° тепла до 0,6° морозу.

Щодо абсолютного максимуму: 33,4 – 39,6°, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях місцями  40,0 – 41,6°, в гірських районах 26,6 – 37,0°.

Середня місячна кількість опадів зазначий у західних, північних та Вінницькій областях 62 – 119 мм, в Карпатах 131 – 170 мм; на решті території країни 37 – 75 мм (на південному сході місцями 23 – 36 мм).

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