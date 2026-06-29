Военный после выплаты более 1 млн грн через суд взыскал еще 131 тысячу грн за задержку расчета

Запорожский окружной админсуд признал противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате среднего заработка за задержку окончательного расчета при увольнении и постановил выплатить военному 131,3 тыс. грн компенсации после того, как он уже получил более 1 млн по предварительному судебному решению.

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Запорожский окружной административный суд рассмотрел дело по иску бывшего военнослужащего к воинской части о признании противоправным бездействия по неначислению и невыплате среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении, а также о взыскании такого заработка и возмещении морального вреда.

Суть дела и позиции сторон

Истец проходил военную службу по призыву во время мобилизации с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2024 года в звании капитана.

21 апреля 2022 года во время непосредственного участия в боевых действиях, выполняя боевые задачи по защите Украины, он получил тяжелое минно-взрывное и огнестрельное ранение. После ранения военнослужащий длительное время находился на лечении, перенес многоэтапные хирургические вмешательства, протезирование и реабилитацию, в том числе за границей, а также находился в отпусках по состоянию здоровья на основании заключений военно-врачебных комиссий.

По результатам военно-врачебной комиссии он был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, а медико-социальная экспертная комиссия установила инвалидность IБ группы.

Перед увольнением представитель военнослужащего неоднократно обращался в воинскую часть с требованием провести полный расчет. Часть причитающихся выплат воинская часть осуществила лишь после соответствующих обращений, однако полностью расчет произведен не был.

Приказом командира воинской части истец был исключен из списков личного состава и всех видов обеспечения со 2 апреля 2024 года.

После увольнения военнослужащий обратился в административный суд, считая, что при окончательном расчете воинская часть не начислила и не выплатила в полном объеме причитающиеся ему выплаты, в частности дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров №168, денежное обеспечение по последней должности и компенсацию стоимости неполученного вещевого имущества.

Решением Запорожского окружного административного суда в удовлетворении первоначального иска было отказано. Однако постановлением Третьего апелляционного административного суда от 3 октября 2024 года это решение было отменено, а иск удовлетворен.

Апелляционный суд признал противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате военнослужащему причитающихся сумм, отменил отдельные положения приказа командира воинской части, а также обязал воинскую часть подготовить справку о стоимости вещевого имущества, начислить и выплатить компенсацию за неполученное вещевое имущество, осуществить начисление и выплату увеличенного дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168 за период лечения, протезирования и реабилитации, а также выплатить денежное обеспечение в полном объеме по последней должности до момента исключения истца из списков личного состава.

Во исполнение постановления апелляционного суда были выданы исполнительные листы. Однако добровольно решение суда воинской частью исполнено не было, в связи с чем истец был вынужден обратиться в органы государственной исполнительной службы.

Впоследствии суд установил судебный контроль за исполнением решения.

В ходе исполнительного производства воинская часть была реорганизована, а ее правопреемником определена другая воинская часть. Суд отдельными определениями произвел замену должника как по делу, так и в исполнительном производстве.

Кроме того, суд изменил способ и порядок исполнения решения, заменив обязанность произвести начисление и выплату соответствующих сумм на взыскание конкретной денежной суммы в размере 1 млн грн, поскольку на тот момент воинская часть уже произвела необходимые начисления.

Часть денежных средств была выплачена добровольно, а оставшаяся сумма взыскана органами Государственной казначейской службы путем бесспорного списания средств со счетов воинской части.

Окончательный расчет с бывшим военнослужащим был завершен лишь 18 марта 2026 года.

Именно это обстоятельство стало основанием для нового иска, в котором истец просил признать противоправным бездействие воинской части по неначислению среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении, взыскать более 513 тыс. грн среднего заработка за период со 2 апреля 2024 года по 18 марта 2026 года, а также 50 тыс. грн морального вреда.

Истец указывал, что на день увольнения воинская часть не произвела с ним полный расчет, поскольку не выплатила все причитающиеся суммы денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения и компенсации стоимости неполученного вещевого имущества.

По его утверждению, лишь после обращения в суд, получения постановления апелляционного суда, открытия исполнительных производств, установления судебного контроля за исполнением решения и применения принудительного исполнения через органы государственной исполнительной службы и Государственной казначейской службы воинская часть постепенно исполнила решение суда.

Истец обращал внимание, что постановлением Третьего апелляционного административного суда была подтверждена противоправность бездействия воинской части по неначислению и невыплате причитающихся ему сумм. Вместе с тем фактическая выплата была завершена лишь 18 марта 2026 года, хотя из списков личного состава он был исключен еще 2 апреля 2024 года.

По мнению истца, именно 18 марта 2026 года является днем проведения окончательного расчета при увольнении, а потому в соответствии со статьями 116 и 117 Кодекса законов о труде Украины он имеет право на выплату среднего заработка за все время задержки проведения окончательного расчета.

Исходя из справки воинской части о размере денежного обеспечения за февраль и март 2024 года, истец определил среднедневной заработок в размере 717,76 грн и рассчитал средний заработок за 715 календарных дней задержки расчета в сумме 513 198,40 грн.

Кроме того, истец просил взыскать 50 тыс. грн морального вреда, ссылаясь на то, что длительное неисполнение решения суда и несвоевременное проведение окончательного расчета причинили ему значительные душевные страдания, унижение чести и достоинства.

Воинская часть возражала против удовлетворения иска. Ответчик указывал, что дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров №168, является единовременным дополнительным видом денежного обеспечения, который выплачивается только при наличии определенных законодательством условий.

Относительно требования о взыскании среднего заработка воинская часть ссылалась на положения статьи 117 КЗоТ Украины и практику Европейского суда по правам человека, в частности решение по делу «Меньшакова против Украины».

По мнению ответчика, после принятия судебного решения о взыскании соответствующих сумм спорные правоотношения переходят в плоскость исполнения судебного решения. Следовательно, обязанность, предусмотренная статьей 117 КЗоТ Украины относительно выплаты среднего заработка за задержку расчета при увольнении, не распространяется на период исполнения судебного решения о взыскании причитающихся работнику выплат.

Также воинская часть считала необоснованными требования о возмещении морального вреда, указывая, что истец не доказал наличие всех элементов гражданско-правовой ответственности, в частности не подтвердил факт причинения морального вреда, причинно-следственную связь между действиями ответчика и такими последствиями, а также не обосновал размер заявленного возмещения.

В связи с этим ответчик просил полностью отказать в удовлетворении иска.

Правовая оценка суда

Исследовав материалы дела № 280/3631/26, Запорожский окружной административный суд отметил, что постановлением Третьего апелляционного административного суда от 3 октября 2024 года была установлена противоправность бездействия воинской части по неначислению и невыплате истцу причитающихся сумм денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения и компенсации стоимости неполученного вещевого имущества.

Суд также учел, что окончательная выплата причитающихся истцу денежных средств была произведена лишь 18 марта 2026 года, что подтверждается письмом Управления Государственной казначейской службы о бесспорном списании средств со счетов воинской части.

Оценивая спорные правоотношения, суд исходил из положений статей 116 и 117 Кодекса законов о труде Украины.

Суд указал, что в соответствии со статьей 116 КЗоТ Украины при увольнении работника выплата всех причитающихся ему сумм должна быть произведена в день увольнения, а если работник в этот день не работал — не позднее следующего дня после предъявления им требования о проведении расчета.

Частью первой статьи 117 КЗоТ Украины установлено, что в случае невыплаты по вине работодателя причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, определенные статьей 116 этого Кодекса, работодатель обязан выплатить средний заработок за все время задержки по день фактического расчета, но не более чем за шесть месяцев. Если между сторонами существовал спор относительно размера причитающихся выплат, возмещение подлежит выплате в случае разрешения такого спора в пользу работника.

Суд установил, что на день исключения истца из списков личного состава воинской части полный расчет с ним произведен не был. Причитающиеся выплаты были осуществлены лишь после длительного судебного разбирательства, открытия исполнительных производств, установления судебного контроля за исполнением судебного решения и принудительного исполнения через органы Государственной казначейской службы.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что ответчик допустил нарушение требований статей 116 и 117 КЗоТ Украины, а потому у истца возникло право на получение среднего заработка за время задержки окончательного расчета.

Вместе с тем суд обратил внимание, что действующая редакция статьи 117 КЗоТ Украины ограничивает период, за который может быть взыскан средний заработок, шестью месяцами.

При определении размера возмещения суд учел справку воинской части о денежном обеспечении истца за февраль и март 2024 года, согласно которой его среднедневное денежное обеспечение составляло 717,76 грн.

Поскольку шестимесячный период задержки составляет 183 календарных дня, суд определил, что размер среднего заработка, подлежащего начислению и выплате, составляет 131 350,08 грн.

Оценивая требование о возмещении морального вреда, суд исходил из положений статьи 23 Гражданского кодекса Украины и разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 года №4 «О судебной практике по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда».

Суд указал, что для удовлетворения такого требования необходимо установить факт причинения морального вреда, противоправность поведения ответчика, причинно-следственную связь между таким поведением и причиненным вредом, а также подтверждение размера заявленного возмещения надлежащими доказательствами.

По мнению суда, истец не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами, что именно длительное исполнение воинской частью постановления Третьего апелляционного административного суда причинило ему моральный вред.

Отдельно суд обратил внимание, что в Украине действует военное положение в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, а истец не обосновал, что душевные страдания, на которые он ссылается, не могли быть следствием именно боевых действий, тяжелого ранения и иных обстоятельств, связанных с военной агрессией, а были исключительно следствием действий ответчика.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о недоказанности оснований для взыскания морального вреда.

Решение суда

Запорожский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате бывшему военнослужащему среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении.

Также суд взыскал с воинской части в пользу истца средний заработок за время задержки проведения окончательного расчета при увольнении в сумме 131 350,08 грн за период шесть месяцев.

В удовлетворении исковых требований о взыскании 50 тыс. грн морального вреда суд отказал, признав их недоказанными. В остальной части исковых требований суд также отказал.

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