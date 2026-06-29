В Киеве растратили 2 млн грн на доставку уже доставленных из-за границы авто

По информации прокуратуры, должностное лицо ставило руководителям предприятий условие – нужно оплаты транспортировки автомобилей, в том числе из Германии, однако на момент заключения соглашений о транспортировке машин в Киев, они уже были в столице.

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В Киеве сообщили о подозрении бывшему должностному лицу КГГА по делу о вероятной растрате бюджетных средств на сумму около 2 млн грн, выделенных на транспортировку автомобилей, которые на момент заключения договоров уже находились в Украине.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, в 2023–2025 годах международные доноры передавали Киеву гуманитарную помощь в виде автомобилей и спецтехники, которые затем поступали в пользование коммунальных предприятий.

Однако, как установили правоохранители, должностное лицо КГГА якобы выдвинуло требование руководителям КП оплачивать «транспортировку» техники, в частности из-за границы в Киев, несмотря на то, что транспортные средства фактически уже находились в столице.

По данным следствия, коммунальные предприятия перечисляли средства на счет физического лица-предпринимателя.

Речь идет как минимум о 7 коммунальных предприятиях и 29 единицах транспорта и спецтехники, среди которых Volkswagen Transporter, Kubota, Deere, Bobcat Loader и другие.

Из бюджета Киева на такие услуги было потрачено около 2 млн грн, отмечают в прокуратуре.

Действия уже бывшего должностного лица квалифицированы как растрата бюджетных средств.

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