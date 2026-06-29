У Києві розтратили 2 млн грн на доставку вже доставлених з-за кордону авто

За інформацією прокуратури, посадовець ставив керівникам підприємств умову – потрібно оплати транспортування автомобілів, зокрема з Німеччини, однак на момент укладання угод про транспортування машин у Київ, вони вже були у столиці.

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У Києві повідомили про підозру колишньому посадовцю КМДА у справі щодо ймовірної розтрати бюджетних коштів на суму близько 2 млн грн, виділених на транспортування автомобілів, які на момент укладання договорів уже перебували в Україні.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, у 2023–2025 роках міжнародні донори передавали Києву гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів та спецтехніки, які надалі надходили у користування комунальних підприємств.

Втім, як встановили правоохоронці, посадовець КМДА нібито висунув вимогу керівникам КП оплачувати «транспортування» техніки, зокрема з-за кордону до Києва, попри те, що транспортні засоби фактично вже перебували у столиці.

За даними слідства, комунальні підприємства перераховували кошти на рахунок фізичної особи-підприємця.

Йдеться про щонайменше 7 комунальних підприємств та 29 одиниць транспорту і спецтехніки, серед яких Volkswagen Transporter, Kubota, Deere, Bobcat Loader та інші.

З бюджету Києва на такі послуги було витрачено близько 2 млн грн, зазначають у прокуратурі.

Дії вже колишнього посадовця кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів.

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