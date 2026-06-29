Адвокатура, нотаріат та суддівське врядування: Україна і Німеччина підписали програму співпраці у сфері юстиції

Міністерства юстиції України та Німеччини підписали Робочу програму співпраці у сфері юстиції до 2028 року.

Фото: minjust.gov.ua

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У Києві Міністерства юстиції України та Німеччини підписали Робочу програму правового співробітництва до 2028 року. Вона охоплює 17 напрямів – від підтримки України під час переговорів про вступ до ЄС і цифровізації правосуддя та боротьби з корупцією до розвитку пробації та захисту прав громадян.

Документ 26 червня підписали т.в.о. Міністра юстиції України, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак та Федеральний міністр юстиції та захисту споживачів Німеччини, д-р Штефані Губіґ.

Людмила Сугак подякувала Німеччині за незмінну підтримку України в умовах повномасштабної війни та послідовне сприяння її євроінтеграційним прагненням. За її словами, нова програма має надати двосторонній співпраці практичного змісту та допомогти Україні наблизити систему юстиції до стандартів Європейського Союзу.

«Україна та Німеччина мають багатосторонню договірно-правову базу, що сформувалася за роки міждержавного партнерства. Нова Робоча програма стане ще однією частиною цього великого пазла. Впевнена, що вона сприятиме конструктивній співпраці між нашими міністерствами. Зокрема, полегшить адаптацію національного законодавства до права ЄС та виконання дорожніх карт з питань верховенства права і функціонування демократичних інституцій. Європейський курс України незворотний. Ми готові до глибокої юридичної та інституційної інтеграції в ЄС і розраховуємо на вашу всебічну підтримку на цьому шляху», – зазначила вона.

У свою чергу Федеральний Міністр юстиції та захисту справ споживачів Штефані Губіґ привітала Україну із відкриттям 1 Кластера та висловила готовність поглибити співробітництво між відомствами: «Міністерства юстиції України та Німеччини вже багато років пов’язує тісна співпраця. Я дуже рада, що сьогодні ми заклали основу для продовження та зміцнення наших відносин. Робоча програма, яку ми сьогодні підписали, повʼязана з великим проєктом – вступом України до Європейського Союзу. Питання юстиції та верховенства права відіграватимуть у цьому процесі надзвичайно важливу роль. Німеччина сповнена рішучості у міру своїх сил підтримувати Україну на її шляху до ЄС. Тому мені було важливо приїхати для підписання нашої робочої програми до Києва».

Нова Робоча програма передбачає взаємодію України та Німеччини у таких напрямках:

- гармонізація з ЄС;

- виконання покарань та пробація;

- судова експертиза та призначені судом експерти;

- кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство;

- конфіскація майна та боротьба з корупцією;

- альтернативне врегулювання спорів;

- безоплатна правнича допомога, допомога у несенні процесуальних витрат та доступ до правосуддя;

- банкрутство;

- сімейне право та медична допомога при штучному заплідненні;

- обмін досвідом щодо Гаазьких конвенцій;

- законодавство про професію адвоката;

- нотаріат;

- виконання дорожніх карт з питань верховенства права та функціонування демократичних інституцій;

- державна реєстрація юридичних осіб;

- державна реєстрація шлюбу;

- суддівське врядування та самоврядування;

- цифровізація.

Під час зустрічі сторони обговорили потреби України в експертній і технічній підтримці. Зокрема, йшлося про сприяння процесу вступу України до ЄС та підтримку в адаптації законодавства України до права ЄС, розвиток пенітенціарної системи і судової експертизи, співробітництво у цивільних, сімейних і кримінальних справах, зокрема щодо міжнародного викрадення дітей, стягнення аліментів, цифровізацію юстиції (електронний суд, шлюб онлайн) та інші питання.

Нова Робоча програма продовжує співпрацю, яку міністерства здійснювали в межах попередньої програми до 2024 року.

Фото: minjust.gov.ua

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