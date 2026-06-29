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Адвокатура, нотариат и судейское управление: Украина и Германия подписали программу сотрудничества в сфере юстиции

12:08, 29 июня 2026
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Министерства юстиции Украины и Германии подписали Рабочую программу сотрудничества в сфере юстиции до 2028 года.
Адвокатура, нотариат и судейское управление: Украина и Германия подписали программу сотрудничества в сфере юстиции
Фото: minjust.gov.ua
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В Киеве Министерства юстиции Украины и Германии подписали Рабочую программу правового сотрудничества до 2028 года. Она охватывает 17 направлений — от поддержки Украины во время переговоров о вступлении в ЕС, цифровизации правосудия и борьбы с коррупцией до развития пробации и защиты прав граждан.

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Документ 26 июня подписали исполняющая обязанности Министра юстиции Украины, заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и Федеральный министр юстиции и защиты прав потребителей Германии доктор Штефани Хубиг.

Людмила Сугак поблагодарила Германию за неизменную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны и последовательное содействие ее евроинтеграционным стремлениям. По ее словам, новая программа должна придать двустороннему сотрудничеству практическое содержание и помочь Украине приблизить систему юстиции к стандартам Европейского Союза.

«Украину и Германию связывает многосторонняя договорно-правовая база, сформировавшаяся за годы межгосударственного партнерства. Новая Рабочая программа станет еще одной частью этой большой мозаики. Уверена, что она будет способствовать конструктивному сотрудничеству между нашими министерствами. В частности, облегчит адаптацию национального законодательства к праву ЕС и выполнение дорожных карт по вопросам верховенства права и функционирования демократических институтов. Европейский курс Украины необратим. Мы готовы к глубокой юридической и институциональной интеграции в ЕС и рассчитываем на вашу всестороннюю поддержку на этом пути», — отметила она.

В свою очередь Федеральный министр юстиции и защиты прав потребителей Штефани Хубиг поздравила Украину с открытием 1-го Кластера и выразила готовность углубить сотрудничество между ведомствами: «Министерства юстиции Украины и Германии уже много лет связывает тесное сотрудничество. Я очень рада, что сегодня мы заложили основу для продолжения и укрепления наших отношений. Рабочая программа, которую мы сегодня подписали, связана с большим проектом — вступлением Украины в Европейский Союз. Вопросы юстиции и верховенства права будут играть в этом процессе чрезвычайно важную роль. Германия полна решимости по мере своих сил поддерживать Украину на ее пути в ЕС. Поэтому для меня было важно приехать для подписания нашей рабочей программы в Киев».

Новая Рабочая программа предусматривает взаимодействие Украины и Германии по следующим направлениям:

  • гармонизация с ЕС;
  • исполнение наказаний и пробация;
  • судебная экспертиза и назначаемые судом эксперты;
  • уголовное и уголовно-процессуальное законодательство;
  • конфискация имущества и борьба с коррупцией;
  • альтернативное урегулирование споров;
  • бесплатная правовая помощь, помощь в несении процессуальных расходов и доступ к правосудию;
  • банкротство;
  • семейное право и медицинская помощь при искусственном оплодотворении;
  • обмен опытом по Гаагским конвенциям;
  • законодательство о профессии адвоката;
  • нотариат;
  • выполнение дорожных карт по вопросам верховенства права и функционирования демократических институтов;
  • государственная регистрация юридических лиц;
  • государственная регистрация брака;
  • судейское управление и самоуправление;
  • цифровизация.

Во время встречи стороны обсудили потребности Украины в экспертной и технической поддержке. В частности, речь шла о содействии процессу вступления Украины в ЕС и поддержке в адаптации законодательства Украины к праву ЕС, развитии пенитенциарной системы и судебной экспертизы, сотрудничестве по гражданским, семейным и уголовным делам, в частности по вопросам международного похищения детей, взыскания алиментов, цифровизации юстиции (электронный суд, онлайн-брак) и другим вопросам.

Новая Рабочая программа продолжает сотрудничество, которое министерства осуществляли в рамках предыдущей программы до 2024 года.

Фото: minjust.gov.ua

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