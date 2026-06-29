Адвокатура, нотариат и судейское управление: Украина и Германия подписали программу сотрудничества в сфере юстиции
В Киеве Министерства юстиции Украины и Германии подписали Рабочую программу правового сотрудничества до 2028 года. Она охватывает 17 направлений — от поддержки Украины во время переговоров о вступлении в ЕС, цифровизации правосудия и борьбы с коррупцией до развития пробации и защиты прав граждан.
Документ 26 июня подписали исполняющая обязанности Министра юстиции Украины, заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и Федеральный министр юстиции и защиты прав потребителей Германии доктор Штефани Хубиг.
Людмила Сугак поблагодарила Германию за неизменную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны и последовательное содействие ее евроинтеграционным стремлениям. По ее словам, новая программа должна придать двустороннему сотрудничеству практическое содержание и помочь Украине приблизить систему юстиции к стандартам Европейского Союза.
«Украину и Германию связывает многосторонняя договорно-правовая база, сформировавшаяся за годы межгосударственного партнерства. Новая Рабочая программа станет еще одной частью этой большой мозаики. Уверена, что она будет способствовать конструктивному сотрудничеству между нашими министерствами. В частности, облегчит адаптацию национального законодательства к праву ЕС и выполнение дорожных карт по вопросам верховенства права и функционирования демократических институтов. Европейский курс Украины необратим. Мы готовы к глубокой юридической и институциональной интеграции в ЕС и рассчитываем на вашу всестороннюю поддержку на этом пути», — отметила она.
В свою очередь Федеральный министр юстиции и защиты прав потребителей Штефани Хубиг поздравила Украину с открытием 1-го Кластера и выразила готовность углубить сотрудничество между ведомствами: «Министерства юстиции Украины и Германии уже много лет связывает тесное сотрудничество. Я очень рада, что сегодня мы заложили основу для продолжения и укрепления наших отношений. Рабочая программа, которую мы сегодня подписали, связана с большим проектом — вступлением Украины в Европейский Союз. Вопросы юстиции и верховенства права будут играть в этом процессе чрезвычайно важную роль. Германия полна решимости по мере своих сил поддерживать Украину на ее пути в ЕС. Поэтому для меня было важно приехать для подписания нашей рабочей программы в Киев».
Новая Рабочая программа предусматривает взаимодействие Украины и Германии по следующим направлениям:
- гармонизация с ЕС;
- исполнение наказаний и пробация;
- судебная экспертиза и назначаемые судом эксперты;
- уголовное и уголовно-процессуальное законодательство;
- конфискация имущества и борьба с коррупцией;
- альтернативное урегулирование споров;
- бесплатная правовая помощь, помощь в несении процессуальных расходов и доступ к правосудию;
- банкротство;
- семейное право и медицинская помощь при искусственном оплодотворении;
- обмен опытом по Гаагским конвенциям;
- законодательство о профессии адвоката;
- нотариат;
- выполнение дорожных карт по вопросам верховенства права и функционирования демократических институтов;
- государственная регистрация юридических лиц;
- государственная регистрация брака;
- судейское управление и самоуправление;
- цифровизация.
Во время встречи стороны обсудили потребности Украины в экспертной и технической поддержке. В частности, речь шла о содействии процессу вступления Украины в ЕС и поддержке в адаптации законодательства Украины к праву ЕС, развитии пенитенциарной системы и судебной экспертизы, сотрудничестве по гражданским, семейным и уголовным делам, в частности по вопросам международного похищения детей, взыскания алиментов, цифровизации юстиции (электронный суд, онлайн-брак) и другим вопросам.
Новая Рабочая программа продолжает сотрудничество, которое министерства осуществляли в рамках предыдущей программы до 2024 года.
Фото: minjust.gov.ua
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