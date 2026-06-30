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«Судебно-юридическая газета» запустила англоязычную версию сайта

07:30, 30 июня 2026
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Читайте юридические новости теперь на английском языке в англоязычной версии сайта «Судебно-юридической газеты».
«Судебно-юридическая газета» запустила англоязычную версию сайта
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Ведущее украинское юридическое медиа «Судебно-юридическая газета» (SUD.UA)⁠ расширяется и выходит на международную аудиторию: теперь читателям доступна англоязычная версия сайта.

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Это означает, что новости из Украины о судебной практике и законодательстве станут доступны миру.

Чтобы просмотреть английскую версию, достаточно выбрать нужный язык в верхней части сайта.

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