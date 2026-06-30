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«Судово-юридична газета» запустила англомовну версію сайту

07:30, 30 червня 2026
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Читайте юридичні новини тепер англійською на англомовній версії сайту «Судово-юридичної газети».
«Судово-юридична газета» запустила англомовну версію сайту
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Провідне українське юридичне медіа «Судово-юридична газета» (SUD.UA)⁠ розширюється і виходить до міжнародної аудиторії: відтепер читачам доступна англомовна версія сайту.

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Це означає, що відтепер новини з України про судову практику та законодавство стануть доступними для світу.

Щоб переглянути англійську версію достатньо вибрати бажану мову у верхній частині сайту.

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