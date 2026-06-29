Чоловік стверджував, що його взагалі не оглядали лікарі ВЛК, — але суд не скасував мобілізацію

Позивач заявляв про грубі порушення під час проходження ВЛК, однак суд не знайшов підстав для скасування наказів.

Фото: Getty Images

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Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність мобілізації військовозобов’язаного, який стверджував, що під час проходження військово-лікарської комісії його фактично не оглядали лікарі, не дали можливості надати медичні документи та без належного обстеження визнали придатним до військової служби. Суд дійшов висновку, що накази про призов і зарахування до військової частини є похідними від постанови ВЛК про придатність, а оскільки ця постанова залишалася чинною і не була скасована чи визнана незаконною, підстав для скасування відповідних наказів немає.

Обставини справи

Позивач просив суд визнати протиправними та скасувати наказ начальника ТЦК про його призов під час мобілізації, а також наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу. Він стверджував, що процедура проходження ВЛК була грубо порушена. За його словами, під час перебування у поліклініці його змушували підписувати документи, однак жодного документа він не підписав, до лікарів не заходив і медичний огляд фактично не проходив. Крім того, позивач заявляв, що представники ТЦК та ВЛК проігнорували його захворювання й медичні документи, які підтверджували проблеми зі здоров’ям.

Із матеріалів справи вбачається, що ще у 2024 році чоловік проходив лікування через варикозну хворобу нижніх кінцівок, переніс операцію та двічі визнавався ВЛК таким, що потребує лікування з повторним оглядом. Під час повторного огляду 9 квітня 2025 року ВЛК винесла постанову про його придатність до військової служби. Наступного дня ТЦК видав наказ про призов, а військова частина — наказ про зарахування до списків особового складу.

Позивач також повідомляв, що намагався оскаржити висновок ВЛК у позасудовому порядку. Він звертався до регіональної ВЛК, Центральної ВЛК, Міністерства оборони, МОЗ, ДБР, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інших органів. За твердженням позивача, у відповідях на його звернення зазначалося, що він уже має статус військовослужбовця, а тому не може реалізувати право на оскарження висновку ВЛК.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, після чого чоловік подав апеляційну скаргу.

Що зазначив апеляційний суд

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції. Колегія суддів зазначила, що Положення про військово-лікарську експертизу №402 встановлює окремий порядок перегляду постанов ВЛК. Якщо особа не погоджується з висновком позаштатної ВЛК, вона має право звернутися до ВЛК вищого рівня, яка може переглянути або скасувати постанову, а також направити особу на повторний чи контрольний медичний огляд.

Суд звернув увагу, що позивач дійсно звертався до 12-ї регіональної ВЛК та Центральної ВЛК із заявами про перегляд постанови щодо його придатності. Водночас матеріали справи не містять доказів того, що довідку ВЛК від 9 квітня 2025 року було скасовано або визнано незаконною. Крім того, предметом цього спору не була сама довідка ВЛК про придатність, а також дії чи рішення вищих ВЛК щодо перегляду цього висновку.

Колегія суддів також наголосила, що визначення придатності громадянина до військової служби належить до компетенції військово-лікарських комісій. Суд не уповноважений самостійно оцінювати стан здоров’я особи або підміняти висновки спеціалізованого органу. Такий підхід, зазначив суд, відповідає правовим позиціям Верховного Суду.

Апеляційний суд визнав необґрунтованими доводи позивача про те, що він фактично не проходив ВЛК і не підписував відповідні документи, оскільки вони не були підтверджені належними та допустимими доказами. Натомість у матеріалах справи 520/20481/25 міститься чинна довідка ВЛК про визнання його придатним до військової служби, яка стала підставою для видання наказу про призов та подальшого зарахування до списків особового складу військової частини.

Суд окремо підкреслив, що наказ про призов під час мобілізації та наказ про зарахування до списків особового складу військової частини є похідними від постанови ВЛК про придатність. Тому, доки така постанова залишається чинною, самі по собі посилання на наявність захворювань або можливі порушення процедури проходження медичного огляду не є підставою для скасування цих наказів. Крім того, наказ командира військової частини видається на підставі документів, отриманих від ТЦК, а не на власний розсуд військової частини.

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Харківського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

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