Як пройти оцінювання повсякденного функціонування: покрокова інструкція від направлення до рішення

У яких випадках можуть встановити інвалідність, призначити реабілітацію чи оформити відстрочку від мобілізації.

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Як відбувається оцінювання повсякденного функціонування, які документи необхідні, хто може направити на процедуру, у яких формах її проводять та які рішення можуть ухвалити експертні команди — «Судово-юридична газета» ознайомилася з детальними роз'ясненнями МОЗ.

Розповідаємо, як проходить оцінювання від моменту отримання електронного направлення до отримання рішення, а також що робити, якщо людина не погоджується з висновком експертної команди.

Що таке оцінювання повсякденного функціонування

Оцінювання повсякденного функціонування — це процедура, під час якої експертна команда лікарів визначає не лише наявність захворювання чи травми, а й те, як стан здоров'я впливає на повсякденне життя людини.

Під час оцінювання враховують не тільки діагноз, а й те, наскільки людина може:

пересуватися;

самообслуговуватися;

спілкуватися;

навчатися;

працювати;

потребує допомоги інших осіб або допоміжних засобів.

За результатами оцінювання експертна команда може встановити або не встановити інвалідність, визначити потребу в реабілітації, допоміжних засобах чи інших заходах підтримки.

Хто може направити на оцінювання

Оцінювання проводиться лише після оформлення електронного направлення.

Його формує лікар, який веде пацієнта та володіє всією необхідною інформацією про стан його здоров'я. Це може бути:

лікар первинної медичної допомоги;

профільний спеціаліст;

лікар стаціонару;

голова військово-лікарської комісії.

Направлення створюється на підставі медичних документів, результатів обстежень, інформації про лікування та реабілітацію відповідно до критеріїв, визначених постановою Кабінету Міністрів №1338.

Після цього справа в електронному вигляді передається до закладу охорони здоров'я, де працює експертна команда.

Самостійно збирати паперову справу чи переносити документи між установами людині не потрібно. Якщо виникне необхідність, додаткові документи можна надати безпосередньо під час оцінювання.

Як повідомляють про дату та час оцінювання

Після оформлення направлення людину повідомляють про дату, час і форму проведення оцінювання.

Повідомлення надходить:

на електронну пошту;

рекомендованим листом, якщо електронної пошти немає.

Крім того, інформація про призначене оцінювання відображається в особистому кабінеті лікуючого лікаря.

За бажанням людина може отримати паперову копію направлення.

Статус справи також можна уточнити в адміністратора медичного закладу, де працює експертна команда.

У яких формах проводиться оцінювання

Форму проведення визначають з урахуванням стану здоров'я людини, медичних документів та вимог постанови Кабінету Міністрів №1338.

Передбачено чотири форми оцінювання.

Очне оцінювання. Людина особисто приходить до закладу охорони здоров'я, де експертна команда проводить співбесіду, за потреби — огляд, а також аналізує медичні документи.

Дистанційне оцінювання. Проводиться із застосуванням телемедицини. Воно можливе, якщо:

людина перебуває за кордоном;

потрібно оновити рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації;

необхідно змінити причину інвалідності.

Виїзне оцінювання. Проводиться за місцем перебування або лікування людини, якщо через стан здоров'я вона не може прибути до медичного закладу.

Заочне оцінювання. Відбувається без особистої участі людини виключно на підставі медичних документів. Така форма застосовується лише у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів №1338, коли наявних документів достатньо для ухвалення рішення.

Що відбувається перед початком оцінювання

У день проведення оцінювання експертна команда отримує доступ до електронної справи людини.

Під час очного оцінювання необхідно вчасно прибути до закладу охорони здоров'я та пред'явити документ, що посвідчує особу.

Якщо участь у процедурі бере представник, він також повинен підтвердити свою особу та повноваження.

До початку оцінювання людина або її представник можуть подати заяву про здійснення аудіо- чи відеофіксації процедури.

Як проходить розгляд справи

Під час оцінювання експертна команда аналізує:

направлення;

медичні документи;

результати обстежень;

висновки лікарів;

інформацію про лікування;

дані щодо проходження реабілітації.

Якщо в день оцінювання людина подає нові або оновлені медичні документи, вони обов'язково долучаються до справи та враховуються під час ухвалення рішення.

Крім медичної документації, враховуються відомості з електронної системи, результати опитування, спостереження та огляду людини.

Які питання можуть ставити експертні команди

Під час очного, дистанційного чи виїзного оцінювання експертна команда може уточнювати:

як перебігає захворювання;

яке лікування проходила людина;

чи проходила вона реабілітацію;

як змінився стан здоров'я;

які труднощі виникають у повсякденному житті;

чи потрібна допомога інших осіб;

чи використовуються допоміжні засоби.

За потреби лікарі можуть провести огляд, щоб оцінити, як людина пересувається, змінює положення тіла, користується руками, спілкується, орієнтується та виконує повсякденні дії.

Метою такого опитування є не встановлення діагнозу, а визначення того, як стан здоров'я впливає на повсякденне життя людини.

Що оцінює експертна команда

Під час оцінювання лікарі визначають, наскільки людина здатна:

пересуватися;

самообслуговуватися;

орієнтуватися;

спілкуватися;

контролювати свою поведінку;

навчатися;

працювати.

При цьому враховується не лише можливість виконати певну дію один раз, а й здатність робити це регулярно, безпечно, без надмірного болю чи ризику для здоров'я.

Також оцінюються стійкість порушень, їхня тривалість, частота проявів, потреба у сторонній допомозі, допоміжних засобах, медичних виробах та реабілітації. Якщо стан людини змінюється, експертна команда може уточнювати, як часто виникають періоди погіршення самопочуття та як вони впливають на повсякденне життя.

Як ухвалюється рішення

Під час засідання експертна команда може тимчасово попросити людину залишити приміщення, щоб провести професійне обговорення матеріалів справи.

Після аналізу документів, відповідей людини та результатів огляду рішення ухвалюється колегіально всіма членами експертної команди.

Кожен лікар фіксує свою позицію в протоколі, а остаточне рішення вноситься до електронної системи.

Якщо наявної інформації недостатньо, людину можуть направити на додаткові обстеження. У такому випадку розгляд справи призупиняють до отримання необхідних результатів.

Які рішення можуть ухвалити

Результат оцінювання залежить від мети направлення. Не кожне оцінювання стосується встановлення інвалідності.

За його результатами можуть визначити:

ступінь обмеження життєдіяльності;

потребу у продовженні тимчасової непрацездатності;

інвалідність, її причину та час настання;

ступінь втрати професійної працездатності;

право на отримання автомобіля особою з інвалідністю;

потребу в постійному сторонньому догляді;

потребу в соціальній, професійній, трудовій, психолого-педагогічній чи фізкультурно-спортивній реабілітації;

необхідні допоміжні засоби реабілітації та медичні вироби;

потребу в реабілітаційній допомозі;

ступінь стійкого обмеження життєдіяльності для направлення до стаціонарного відділення центру соціального обслуговування;

причину смерті особи з інвалідністю або особи, якій було визначено ступінь втрати професійної працездатності, якщо це необхідно для надання пільг членам її сім'ї.

Якщо за результатами оцінювання встановлено інвалідність, одночасно формуються рекомендації, які є медичною частиною індивідуальної програми реабілітації. Вони визначають потребу в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах, реабілітаційній допомозі та інших заходах підтримки.

Після ухвалення рішення людина має право отримати роз'яснення щодо його обґрунтування та рекомендацій.

Як отримати рішення

Після завершення оцінювання витяг із рішення експертної команди надсилається:

на електронну пошту;

рекомендованим листом протягом п'яти днів, якщо електронної пошти немає;

лікуючому лікарю через електронну систему;

у паперовому вигляді в закладі охорони здоров'я, де проводилося оцінювання.

За потреби можна також отримати друкований примірник рекомендацій, які є частиною індивідуальної програми реабілітації.

Після отримання витягу рекомендується перевірити правильність:

особистих даних;

зазначеного рішення;

переліку рекомендованих послуг, допоміжних засобів реабілітації та медичних виробів;

формулювань щодо причинно-наслідкового зв'язку;

заповнення всіх передбачених формою полів.

У разі виявлення помилки потрібно звернутися до тієї ж експертної команди з проханням її виправити.

Що відбувається після ухвалення рішення

Після завершення оцінювання інформація автоматично передається до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Міністерства соціальної політики.

Надалі ці дані використовуються для електронної взаємодії з державними органами, зокрема для призначення або продовження соціальних виплат, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, надання соціальних послуг, а також передачі інформації до інформаційних систем Міністерства оборони щодо призовників і військовозобов'язаних.

Після отримання витягу людина повинна самостійно звернутися до відповідних органів залежно від того, які права чи виплати вона планує оформити.

Зокрема:

до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю — для отримання допоміжних засобів реабілітації;

до територіального центру комплектування та соціальної підтримки — для оформлення відстрочки від мобілізації, якщо для цього є законні підстави;

до Пенсійного фонду України — для призначення або продовження пенсії, державної допомоги та інших соціальних виплат.

Саме після такого звернення людина може реалізувати права, передбачені законодавством.

Як оскаржити рішення експертної команди

Якщо людина не погоджується з рішенням експертної команди, вона має право його оскаржити.

Скаргу можна подати до Центру оцінювання функціонального стану осіб:

у паперовій формі;

в електронній формі через лікуючого лікаря.

Після цього скаргу розглядатимуть у порядку, визначеному законодавством.

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