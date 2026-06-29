Как пройти оценку повседневного функционирования: пошаговая инструкция от направления до принятия решения

В каких случаях могут установить инвалидность, назначить реабилитацию или оформить отсрочку от мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как проходит оценка повседневного функционирования, какие документы необходимы, кто может направить на процедуру, в каких формах ее проводят и какие решения могут принять экспертные команды — «Судебно-юридическая газета» ознакомилась с подробными разъяснениями Минздрава.

Рассказываем, как проходит оценка с момента получения электронного направления до получения решения, а также что делать, если человек не согласен с выводом экспертной команды.

Что такое оценка повседневного функционирования

Оценка повседневного функционирования — это процедура, в ходе которой экспертная команда врачей определяет не только наличие заболевания или травмы, но и то, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека.

Во время оценки учитывают не только диагноз, но и то, насколько человек может:

передвигаться;

самостоятельно себя обслуживать;

общаться;

обучаться;

работать;

нуждается ли в помощи других лиц или вспомогательных средствах.

По результатам оценки экспертная команда может установить или не установить инвалидность, определить потребность в реабилитации, вспомогательных средствах или других мерах поддержки.

Кто может направить на оценку

Оценка проводится только после оформления электронного направления.

Его формирует врач, который ведет пациента и владеет всей необходимой информацией о состоянии его здоровья. Это может быть:

врач первичной медицинской помощи;

профильный специалист;

врач стационара;

председатель военно-врачебной комиссии.

Направление создается на основании медицинских документов, результатов обследований, информации о лечении и реабилитации в соответствии с критериями, определенными постановлением Кабинета Министров №1338.

После этого дело в электронном виде передается в учреждение здравоохранения, где работает экспертная команда.

Самостоятельно собирать бумажное дело или переносить документы между учреждениями человеку не нужно. При необходимости дополнительные документы можно предоставить непосредственно во время оценки.

Как сообщают о дате и времени оценки

После оформления направления человеку сообщают дату, время и форму проведения оценки.

Уведомление поступает:

на электронную почту;

заказным письмом, если электронной почты нет.

Кроме того, информация о назначенной оценке отображается в личном кабинете лечащего врача.

При желании человек может получить бумажную копию направления.

Статус дела также можно уточнить у администратора медицинского учреждения, где работает экспертная команда.

В каких формах проводится оценка

Форму проведения определяют с учетом состояния здоровья человека, медицинских документов и требований постановления Кабинета Министров №1338.

Предусмотрено четыре формы оценки.

Очная оценка. Человек лично приходит в учреждение здравоохранения, где экспертная команда проводит собеседование, при необходимости — осмотр, а также анализирует медицинские документы.

Дистанционная оценка. Проводится с использованием телемедицины. Она возможна, если:

человек находится за границей;

необходимо обновить рекомендации, являющиеся частью индивидуальной программы реабилитации;

необходимо изменить причину инвалидности.

Выездная оценка. Проводится по месту пребывания или лечения человека, если из-за состояния здоровья он не может прибыть в медицинское учреждение.

Заочная оценка. Проводится без личного участия человека исключительно на основании медицинских документов. Такая форма применяется только в случаях, определенных постановлением Кабинета Министров №1338, когда имеющихся документов достаточно для принятия решения.

Что происходит перед началом оценки

В день проведения оценки экспертная команда получает доступ к электронному делу человека.

При очной оценке необходимо своевременно прибыть в учреждение здравоохранения и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Если в процедуре участвует представитель, он также должен подтвердить свою личность и полномочия.

До начала оценки человек или его представитель могут подать заявление об осуществлении аудио- или видеофиксации процедуры.

Как проходит рассмотрение дела

Во время оценки экспертная команда анализирует:

направление;

медицинские документы;

результаты обследований;

заключения врачей;

информацию о лечении;

данные о прохождении реабилитации.

Если в день оценки человек предоставляет новые или обновленные медицинские документы, они обязательно приобщаются к делу и учитываются при принятии решения.

Помимо медицинской документации учитываются сведения из электронной системы, результаты опроса, наблюдения и осмотра человека.

Какие вопросы могут задавать экспертные команды

Во время очной, дистанционной или выездной оценки экспертная команда может уточнять:

как протекает заболевание;

какое лечение проходил человек;

проходил ли он реабилитацию;

как изменилось состояние здоровья;

какие трудности возникают в повседневной жизни;

нужна ли помощь других лиц;

используются ли вспомогательные средства.

При необходимости врачи могут провести осмотр, чтобы оценить, как человек передвигается, меняет положение тела, пользуется руками, общается, ориентируется и выполняет повседневные действия.

Цель такого опроса — не установление диагноза, а определение того, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека.

Что оценивает экспертная команда

Во время оценки врачи определяют, насколько человек способен:

передвигаться;

самостоятельно себя обслуживать;

ориентироваться;

общаться;

контролировать свое поведение;

обучаться;

работать.

При этом учитывается не только возможность выполнить определенное действие один раз, но и способность делать это регулярно, безопасно, без чрезмерной боли или риска для здоровья.

Также оцениваются стойкость нарушений, их продолжительность, частота проявлений, потребность в посторонней помощи, вспомогательных средствах, медицинских изделиях и реабилитации. Если состояние человека меняется, экспертная команда может уточнять, как часто возникают периоды ухудшения самочувствия и как они влияют на повседневную жизнь.

Как принимается решение

Во время заседания экспертная команда может временно попросить человека покинуть помещение, чтобы провести профессиональное обсуждение материалов дела.

После анализа документов, ответов человека и результатов осмотра решение принимается коллегиально всеми членами экспертной команды.

Каждый врач фиксирует свою позицию в протоколе, а окончательное решение вносится в электронную систему.

Если имеющейся информации недостаточно, человека могут направить на дополнительные обследования. В таком случае рассмотрение дела приостанавливается до получения необходимых результатов.

Какие решения могут принять

Результат оценки зависит от цели направления. Не каждая оценка касается установления инвалидности.

По ее результатам могут определить:

степень ограничения жизнедеятельности;

необходимость продления временной нетрудоспособности;

инвалидность, ее причину и время наступления;

степень утраты профессиональной трудоспособности;

право на получение автомобиля лицом с инвалидностью;

потребность в постоянном постороннем уходе;

потребность в социальной, профессиональной, трудовой, психолого-педагогической или физкультурно-спортивной реабилитации;

необходимые вспомогательные средства реабилитации и медицинские изделия;

потребность в реабилитационной помощи;

степень стойкого ограничения жизнедеятельности для направления в стационарное отделение центра социального обслуживания;

причину смерти лица с инвалидностью или лица, которому была определена степень утраты профессиональной трудоспособности, если это необходимо для предоставления льгот членам его семьи.

Если по результатам оценки установлена инвалидность, одновременно формируются рекомендации, являющиеся медицинской частью индивидуальной программы реабилитации. Они определяют потребность во вспомогательных средствах реабилитации, медицинских изделиях, реабилитационной помощи и других мерах поддержки.

После принятия решения человек имеет право получить разъяснения относительно его обоснования и рекомендаций.

Как получить решение

После завершения оценки выписка из решения экспертной команды направляется:

на электронную почту;

заказным письмом в течение пяти дней, если электронной почты нет;

лечащему врачу через электронную систему;

в бумажном виде в учреждении здравоохранения, где проводилась оценка.

При необходимости также можно получить печатный экземпляр рекомендаций, являющихся частью индивидуальной программы реабилитации.

После получения выписки рекомендуется проверить правильность:

личных данных;

указанного решения;

перечня рекомендованных услуг, вспомогательных средств реабилитации и медицинских изделий;

формулировок относительно причинно-следственной связи;

заполнения всех предусмотренных формой полей.

В случае обнаружения ошибки необходимо обратиться к той же экспертной команде с просьбой ее исправить.

Что происходит после принятия решения

После завершения оценки информация автоматически передается в Единую информационную систему социальной сферы Министерства социальной политики.

В дальнейшем эти данные используются для электронного взаимодействия с государственными органами, в частности для назначения или продления социальных выплат, обеспечения вспомогательными средствами реабилитации, предоставления социальных услуг, а также передачи информации в информационные системы Министерства обороны Украины в отношении призывников и военнообязанных.

После получения выписки человек должен самостоятельно обратиться в соответствующие органы в зависимости от того, какие права или выплаты он планирует оформить.

В частности:

в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью — для получения вспомогательных средств реабилитации;

в территориальный центр комплектования и социальной поддержки — для оформления отсрочки от мобилизации, если для этого имеются законные основания;

в Пенсионный фонд Украины — для назначения или продления пенсии, государственной помощи и других социальных выплат.

Именно после такого обращения человек может реализовать права, предусмотренные законодательством.

Как обжаловать решение экспертной команды

Если человек не согласен с решением экспертной команды, он имеет право его обжаловать.

Жалобу можно подать в Центр оценки функционального состояния лиц:

в бумажной форме;

в электронной форме через лечащего врача.

После этого жалоба будет рассматриваться в порядке, установленном законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.