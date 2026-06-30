Верховный Суд отменил решения, которыми семье военного была присуждена выплата в размере 15 млн гривен

Верховный Суд указал, что смерть от заболевания не охватывается понятием «гибель» для целей повышенной выплаты.

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Право на единовременную денежную помощь (ЕДП) в размере 15 млн грн в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 168 формально возникает в случае гибели военнослужащего во время защиты Родины. В то же время наиболее спорным остается вопрос: как поступать, когда смерть наступила не от непосредственного боевого ранения, а в результате заболевания, развившегося во время выполнения воинского долга?

На практике в таких ситуациях решающее значение имеет формулировка в заключении посмертной военно-врачебной комиссии. Если в заключении указано, что смерть «связана с прохождением военной службы» — семья погибшего получает право только на выплату по Постановлению КМУ № 975 (в размере 750-кратного прожиточного минимума). Если смерть «связана с защитой Родины» — назначается ЕДП в размере 15 млн грн по Постановлению № 168.

Дело № 620/10029/24 стало одним из сложнейших кейсов административной юстиции Украины в условиях военного положения. В его центре — важнейший правовой вопрос: охватывает ли понятие «гибель», использованное в Постановлении Кабинета Министров Украины № 168, случаи естественной смерти военнослужащего, если такая смерть наступила непосредственно во время выполнения обязанностей по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Этот спор прошел все судебные инстанции: от удовлетворения исковых требований судами первой и апелляционной инстанций до принципиально иного правового заключения Верховного Суда. Особого внимания заслуживают особые мнения судей Большой Палаты, которые не согласились с окончательным решением и предложили альтернативное видение толкования Постановления № 168 и соотношения его положений с принципами социальной защиты военнослужащих.

Обстоятельства дела: смерть во время выполнения боевого задания

Майор проходил военную службу в условиях военного положения и принимал участие в выполнении задач по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Согласно медицинским документам, причиной смерти стала острая печеночно-почечная недостаточность. В то же время акт служебного расследования установил, что на момент возникновения заболевания военнослужащий находился на выполнении боевого задания.

Военно-врачебная комиссия пришла к выводу, что заболевание, повлекшее смерть майора, а также сама смерть связаны с защитой Родины. Именно это заключение стало ключевым основанием для обращения членов его семьи — родителей, жены и малолетнего сына — за получением единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, предусмотренной Постановлением Кабинета Министров Украины № 168.

Буквальное толкование Постановления № 168

Министерство обороны Украины отказало семье в назначении единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, предложив взамен выплату, предусмотренную Постановлением Кабинета Министров Украины № 975 (в размере 750-кратного прожиточного минимума).

Позиция ответчика основывалась на буквальном толковании Постановления № 168 в редакции, действующей на момент смерти военнослужащего. По мнению Министерства обороны, это постановление не распространялось на случаи смерти в результате заболевания, даже если такое заболевание было непосредственно связано с защитой Родины. Право на повышенную единовременную помощь в размере 15 млн грн, по убеждению Министерства, возникало только в случае гибели военнослужащего либо его смерти в результате ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время выполнения обязанностей военной службы.

Движение дела

Черниговский окружной административный суд и Шестой апелляционный административный суд не согласились с таким подходом и удовлетворили исковые требования семьи.

Суды исходили из того, что военнослужащий непосредственно выполнял боевое задание, а военно-врачебная комиссия установила причинно-следственную связь между его смертью и защитой Родины. При таких обстоятельствах суды применили телеологическое толкование Постановления № 168, придя к выводу, что после начала полномасштабной агрессии законодатель преследовал цель обеспечить повышенный уровень социальной защиты семей всех военнослужащих, отдавших жизнь во время защиты Украины, независимо от того, наступила ли смерть в результате боевого поражения или из-за заболевания, непосредственно связанного с выполнением боевых задач.

В то же время уполномоченный орган отказал в назначении выплаты, что и стало основанием для дальнейшего судебного спора относительно толкования понятия «гибель» в понимании Постановления № 168 и пределов его применения к случаям смерти военнослужащих от заболеваний, связанных с прохождением службы.

Позиция Верховного Суда

Судебная палата по рассмотрению дел относительно защиты социальных прав Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 16 июня 2026 года отменила решения судов предыдущих инстанций и приняла новое постановление, которым отказала в удовлетворении иска.

В основу своего решения Верховный Суд положил буквальное и системное толкование нормативного регулирования.

Суд подчеркнул самостоятельное юридическое значение понятий «гибель» и «смерть в результате заболевания». По его мнению, термин «гибель», использованный в Постановлении № 168, не охватывает любой случай смерти военнослужащего во время военного положения или выполнения боевых задач.

Верховный Суд также отметил, что Постановление № 168 устанавливает исчерпывающий перечень оснований для назначения единовременной денежной помощи в повышенном размере 15 млн грн. Смерть в результате заболевания не входит в этот перечень, если такое заболевание не является следствием ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время выполнения обязанностей военной службы.

Кроме того, Суд подчеркнул, что положения Постановления № 168 не могут толковаться изолированно, а должны применяться в связи с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» № 2011-XII, который разграничивает правовые основания для выплаты различных видов единовременной денежной помощи.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на финансово-правовой аспект спора. По мнению Суда, расширенное толкование положений Постановления № 168 и распространение его действия на все случаи смерти военнослужащих, связанные с защитой Родины, независимо от непосредственной причины смерти, фактически означало бы расширение круга получателей бюджетных выплат за пределами нормативного регулирования, установленного Кабинетом Министров Украины.

Особые мнения судей: между буквальным толкованием и принципом социальной защиты

Постановление Верховного Суда не было единогласным. 5 судей из состава коллегии не согласились с выводами большинства, предложив альтернативный подход к толкованию Постановления № 168.

Прежде всего, авторы особых мнений обратили внимание на отсутствие в законодательстве четкого разграничения понятий «гибель» и «смерть» для целей назначения единовременной денежной помощи. По их мнению, нормативные акты не содержат определения этих категорий, а потому суд не должен путем толкования фактически устанавливать новые юридические критерии, которые законодателем прямо не предусмотрены.

Кроме того, судьи подчеркнули необходимость обеспечения равной социальной защиты семей военнослужащих, потерявших жизнь во время выполнения одного и того же боевого задания. По их убеждению, с точки зрения цели Постановления № 168 нет принципиальной разницы между военнослужащим, погибшим в результате боевого поражения, и тем, чья смерть наступила из-за заболевания, непосредственно связанного с выполнением боевых задач.

Особые мнения также ссылаются на последующую эволюцию законодательства. В частности, изменения, внесенные законами № 3621-IX и № 4546-IX, по мнению авторов, свидетельствуют о стремлении законодателя обеспечить одинаковый подход к выплате единовременной денежной помощи семьям всех военнослужащих, погибших или умерших во время защиты Украины.

Более того, судьи обратились к конституционному измерению спора. Они исходили из того, что статья 17 Конституции Украины возлагает на государство обязанность обеспечивать особую социальную защиту военнослужащих и членов их семей. По их мнению, именно эта конституционная гарантия должна учитываться при толковании положений Постановления № 168 в случаях, когда нормативное регулирование допускает неоднозначное понимание.

Влияние на практику

Постановление по делу № 620/10029/24 имеет значение не только для сторон спора, но и для формирования дальнейшей административной практики по применению Постановления Кабинета Министров Украины № 168. По состоянию на сегодняшний день Верховный Суд сформировал подход, согласно которому положения этого постановления подлежат буквальному толкованию, а перечень оснований для выплаты единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн не подлежит расширенному толкованию.

В то же время наличие нескольких особых мнений судей Большой Палаты свидетельствует о том, что вопрос не имеет однозначного решения даже в рамках Верховного Суда. Это также демонстрирует существование различных подходов к соотношению буквального толкования Постановления № 168 и конституционного принципа особой социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Хотя на данный момент постановление большинства является окончательным, наличие развернутых особых мнений со ссылкой на новые законы и конституционные принципы создает дорожную карту для будущего изменения практики в пользу семей военнослужащих, умерших от болезней во время защиты Родины.

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