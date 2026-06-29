Размер, способы взыскания и наказание за неуплату: в Минюсте разъяснили вопросы об алиментах

За неуплату алиментов в Украине предусмотрена комплексная ответственность: от мер принудительного исполнения и временных ограничений в правах до административной и уголовной ответственности.

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Министерство юстиции Украины ответило на пять самых распространенных вопросов о способах взыскания алиментов, определении размера выплат и ответственности за задолженность.

Какой минимальный и максимальный размер алиментов?

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. На сегодняшний день это 1408,50 грн для ребенка до 6 лет и 1756 грн для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

В случае взыскания алиментов в доле от дохода в порядке приказного производства их размер не может превышать десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста — 2817 грн для детей до 6 лет и 3512 грн для детей от 6 до 18 лет.

Выплаты могут определяться не только как фиксированная денежная сумма, но и как доля от заработка (дохода): 1/4 — на одного ребенка, 1/3 — на двоих детей, 1/2 — на троих и более. В исковом производстве долю дохода определяет суд с учетом обстоятельств конкретного дела.

Можно ли изменить размер алиментов?

Да. Закон позволяет увеличить или уменьшить размер алиментов при существенных изменениях материального положения и семейных обстоятельств плательщика или получателя алиментов, а также при изменении реальных потребностей ребенка.

Сделать это можно как в случае, если размер алиментов установлен решением суда, так и тогда, когда он определен по договоренности между родителями в нотариально удостоверенном договоре.

В первом случае изменить размер алиментов можно только путем обращения в суд и предоставления доказательств обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра этого размера.

Во втором случае изменения возможны как в судебном порядке, так и добровольно — путем заключения отдельного договора, предусматривающего увеличение или уменьшение размера алиментов. После подписания сторонами такой договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

До какого возраста выплачиваются алименты?

По общему правилу алименты выплачиваются до достижения ребенком 18 лет. В то же время, если совершеннолетний ребенок продолжает обучение и нуждается в материальной помощи, родителей могут обязать содержать его до 23 лет при условии, что они имеют такую возможность.

В соответствии со статьей 182 Семейного кодекса Украины суд определяет размер алиментов на совершеннолетних детей с учетом следующих обстоятельств:

состояние здоровья и материальное положение ребенка;

состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;

наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;

другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Можно ли взыскать алименты без обращения в суд?

Да. Родители могут добровольно заключить договор об уплате алиментов. Такой договор обязательно удостоверяется нотариусом, в нем определяются размер, сроки и способ уплаты, и он имеет силу исполнительного документа.

В случае неисполнения нотариально удостоверенного договора обращаться в суд не нужно. Получатель алиментов может обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи, после чего подать этот исполнительный документ государственному или частному исполнителю.

Также алименты могут выплачиваться по устной договоренности родителей без какого-либо документального оформления. Однако устная договоренность не является самостоятельным исполнительным документом, не дает возможности сразу обратиться к исполнителю и может осложнить доказывание согласованного размера и сроков платежей.

Какое наказание предусмотрено за уклонение от уплаты алиментов?

За неуплату алиментов в Украине предусмотрена комплексная ответственность: от мер принудительного исполнения и временных ограничений в правах до административной и уголовной ответственности.

Задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, может обернуться для должника ограничением права выезда за границу, управления транспортными средствами, пользования оружием и права на охоту.

Кроме того, если задолженность превышает сумму соответствующих платежей за три месяца, сведения о плательщике алиментов вносятся в Единый реестр должников, что влечет за собой ограничение права на отчуждение имущества и блокировку банковских счетов.

При задолженности свыше шести месяцев должника могут привлечь к выполнению общественно полезных работ. Оплата за общественно полезные работы перечисляется на счет органа государственной исполнительной службы и направляется на погашение задолженности по уплате алиментов.

Также к неплательщикам алиментов применяются финансовые санкции. Если совокупный размер задолженности превышает сумму платежей за один год, исполнитель налагает штраф в размере 20% долга; за два года — 30%; за три года — 50%.

За злостное уклонение от уплаты алиментов статьей 164 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде общественных работ (от 80 до 120 часов), либо пробационного надзора (до 2 лет), либо ограничения свободы (до 2 лет). В случае повторной судимости по этой статье — общественные работы (от 120 до 240 часов), либо пробационный надзор (от 2 до 3 лет), либо ограничение свободы на тот же срок.

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