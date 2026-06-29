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Экс-глава правления одного из банков наладил схему обхода внутреннего финмониторинга

16:54, 29 июня 2026
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Сообщено о подозрении бывшему председателю правления банка за незаконные банковские операции на 210 млн грн.
Экс-глава правления одного из банков наладил схему обхода внутреннего финмониторинга
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Бывшему председателю правления одного из украинских банков сообщено о подозрении в причастности к незаконным финансовым операциям на сумму более 210 млн грн. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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По данным следствия, должностное лицо вступило в сговор с предпринимателем для организации беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных операций и уклонения от процедур внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечивать необходимое «содействие».

Как установили правоохранители, за «услуги» по содействию проведению операций банкир получал вознаграждение в размере 0,15% от суммы ежемесячных транзакций.

В период с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний было проведено более 210 млн грн. За каждой операцией, по данным следствия, должностное лицо получало свою долю.

Правоохранители задокументировали переписку между фигурантами, в которой они согласовывали суммы платежей, переводы средств и подтверждение проведенных операций.

«Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка как инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе…

Когда человек, который должен был отвечать за контроль, фактически монетизирует его обход — это уже вопрос не только банковской этики, но и уголовной ответственности. Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды», — отметил Руслан Кравченко.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что касается предпринимателя, то он также будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, отметили в ОГП.

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ОГП подозреваемый банк Руслан Кравченко

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