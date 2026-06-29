TikTok, Facebook, Instagram и YouTube могут оштрафовать на 99 млн долларов за доступ детей к соцсетям

Правительство Австралии планирует ввести жесткие штрафы для социальных сетей, которые не ограничивают доступ детей младше 16 лет.

Коллаж: SUD.UA

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Правительство Австралии внесет в парламент законопроект, который усилит ответственность технологических компаний за несоблюдение запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

Документ также расширяет полномочия национального интернет-регулятора, который сможет эффективнее собирать доказательства и подавать судебные иски против компаний-нарушителей.

Австралия стала первой страной в мире, которая ввела такой запрет. Он вступил в силу в декабре прошлого года.

За этим решением внимательно следят другие государства, рассматривающие возможность введения аналогичных ограничений. В то же время предварительные проверки показывают, что многие дети по-прежнему могут пользоваться социальными сетями, несмотря на новые правила.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что технологические компании пока делают недостаточно для выполнения закона.

По его словам, власти больше не намерены мириться с такой ситуацией и готовы ужесточать требования до тех пор, пока платформы не начнут действительно ограничивать доступ несовершеннолетних.

Он подчеркнул, что новый закон должен заставить владельцев социальных сетей использовать все доступные механизмы, чтобы дети младше 16 лет не могли создавать аккаунты и пользоваться их сервисами.

В настоящее время австралийский интернет-регулятор проверяет, соблюдают ли закон Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube. Meta, Google и Snapchat пока не прокомментировали проверку, а TikTok отказался от каких-либо заявлений.

Согласно предлагаемым изменениям, максимальный штраф за нарушение требований увеличат вдвое — с 49,5 млн австралийских долларов до 99 млн австралийских долларов (примерно 68,2 млн долларов США), указывает Reuters.

Кроме того, комиссар по онлайн-безопасности Австралии получит право требовать от технологических компаний внутренние документы, в том числе протоколы заседаний руководства, служебную переписку и другие материалы.

Министр связи Аника Уэллс пояснила, что это поможет собирать убедительные доказательства по делам против платформ, не выполняющих требования закона.

По словам Уэллс, правительство не намерено отступать от своей политики. Если технологические компании будут пытаться обходить или затягивать выполнение новых правил, власти продолжат ужесточать законодательство.

Она также предупредила, что если регулятор установит, что платформы не сделали всего возможного для защиты детей, к ним будут применены максимальные санкции, предусмотренные законом.

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