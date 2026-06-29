  1. Общество
  2. / В мире

TikTok, Facebook, Instagram и YouTube могут оштрафовать на 99 млн долларов за доступ детей к соцсетям

20:12, 29 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство Австралии планирует ввести жесткие штрафы для социальных сетей, которые не ограничивают доступ детей младше 16 лет.
TikTok, Facebook, Instagram и YouTube могут оштрафовать на 99 млн долларов за доступ детей к соцсетям
Коллаж: SUD.UA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Австралии внесет в парламент законопроект, который усилит ответственность технологических компаний за несоблюдение запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ также расширяет полномочия национального интернет-регулятора, который сможет эффективнее собирать доказательства и подавать судебные иски против компаний-нарушителей.

Австралия стала первой страной в мире, которая ввела такой запрет. Он вступил в силу в декабре прошлого года.

За этим решением внимательно следят другие государства, рассматривающие возможность введения аналогичных ограничений. В то же время предварительные проверки показывают, что многие дети по-прежнему могут пользоваться социальными сетями, несмотря на новые правила.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что технологические компании пока делают недостаточно для выполнения закона.

По его словам, власти больше не намерены мириться с такой ситуацией и готовы ужесточать требования до тех пор, пока платформы не начнут действительно ограничивать доступ несовершеннолетних.

Он подчеркнул, что новый закон должен заставить владельцев социальных сетей использовать все доступные механизмы, чтобы дети младше 16 лет не могли создавать аккаунты и пользоваться их сервисами.

В настоящее время австралийский интернет-регулятор проверяет, соблюдают ли закон Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube. Meta, Google и Snapchat пока не прокомментировали проверку, а TikTok отказался от каких-либо заявлений.

Согласно предлагаемым изменениям, максимальный штраф за нарушение требований увеличат вдвое — с 49,5 млн австралийских долларов до 99 млн австралийских долларов (примерно 68,2 млн долларов США), указывает Reuters.

Кроме того, комиссар по онлайн-безопасности Австралии получит право требовать от технологических компаний внутренние документы, в том числе протоколы заседаний руководства, служебную переписку и другие материалы.

Министр связи Аника Уэллс пояснила, что это поможет собирать убедительные доказательства по делам против платформ, не выполняющих требования закона.

По словам Уэллс, правительство не намерено отступать от своей политики. Если технологические компании будут пытаться обходить или затягивать выполнение новых правил, власти продолжат ужесточать законодательство.

Она также предупредила, что если регулятор установит, что платформы не сделали всего возможного для защиты детей, к ним будут применены максимальные санкции, предусмотренные законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети штраф / штрафы Facebook YouTube TikTok Instagram соцсети

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Продажа корпоративных прав по номиналу: как избежать 23% налогов

Государственная налоговая служба разъяснила, как правильно рассчитать инвестиционную прибыль с учетом курсовых разниц и считается ли транзакция между зарубежными банками объектом налогообложения.

Большая Палата подтвердила стандарты справедливого суда: денежной компенсации от ЕСПЧ недостаточно для полной справедливой сатисфакции

Справедливый суд — это не только формальное присутствие в зале заседаний, а реальная возможность сторон влиять на формирование доказательственной базы.

Приостановление сроков давности во время мобилизации: как изменятся сроки давности для коррупционных дел НАБУ и САП

Станет ли военная служба основанием для приостановления сроков давности: анализ законопроекта № 15354.

ТЦК переходят на электронные данные: что предусматривают -новые правила военного учета для работодателей

Вступившие в силу с 27 июня новые правила военного учета изменяют порядок трудоустройства, сверки данных и обмена информацией между предприятиями и ТЦК.

Военным разрешили переводиться между частями через онлайн-рапорт: правительство запустило эксперимент

Кабинет Министров ввел трехмесячный эксперимент по цифровому перемещению военнослужащих ВСУ между частями в пределах одного корпуса через электронные рапорты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]