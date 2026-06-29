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TikTok, Facebook, Instagram і YouTube можуть оштрафувати на 99 млн доларів за доступ дітей до соцмереж

20:12, 29 червня 2026
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Влада Австралії планує ввести жорсткі штрафи для соцмереж, які не обмежують доступ дітей до 16 років.
TikTok, Facebook, Instagram і YouTube можуть оштрафувати на 99 млн доларів за доступ дітей до соцмереж
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Уряд Австралії внесе до парламенту законопроєкт, який посилить відповідальність технологічних компаній за недотримання заборони на користування соціальними мережами дітьми до 16 років.

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Документ також розширює повноваження національного інтернет-регулятора, який зможе ефективніше збирати докази та подавати позови до суду проти компаній-порушників.

Австралія стала першою країною у світі, яка запровадила таку заборону. Вона набула чинності у грудні минулого року.

За цим рішенням уважно стежать інші держави, які розглядають можливість запровадити аналогічні обмеження. Водночас попередні перевірки показують, що багато дітей і досі можуть користуватися соціальними мережами, незважаючи на нові правила.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що технологічні компанії поки не роблять достатньо для виконання закону.

За його словами, влада більше не збирається миритися з такою ситуацією і готова посилювати вимоги, доки платформи не почнуть реально обмежувати доступ неповнолітніх.

Він наголосив, що новий закон має змусити власників соцмереж використовувати всі доступні механізми, щоб діти молодше 16 років не могли створювати акаунти та користуватися їхніми сервісами.

Наразі австралійський інтернет-регулятор перевіряє, чи виконують закон Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok і YouTube. Meta, Google та Snapchat поки не прокоментували перевірку, а TikTok відмовився від будь-яких заяв.

Згідно із запропонованими змінами, максимальний штраф за порушення вимог збільшать удвічі — з 49,5 млн австралійських доларів до 99 млн австралійських доларів (приблизно 68,2 млн доларів США), вказує Reuters.

Крім цього, комісар з онлайн-безпеки Австралії отримає право вимагати від технологічних компаній внутрішні документи, зокрема протоколи засідань керівництва, службове листування та інші матеріали.

Міністерка зв'язку Аніка Веллс пояснила, що це допоможе збирати переконливі докази у справах проти платформ, які не виконують вимоги закону.

За словами Веллс, уряд не має наміру відступати від своєї політики. Якщо технологічні компанії намагатимуться обходити або затягувати виконання нових правил, влада й надалі посилюватиме законодавство.

Вона також попередила, що у випадку, якщо регулятор встановить, що платформи не зробили всього можливого для захисту дітей, до них застосують максимальні санкції, передбачені законом.

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