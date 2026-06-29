У низці областей зафіксували 22 температурні рекорди: де було найспекотніше
Український гідрометеорологічний центр повідомив про нові температурні рекорди, зафіксовані в різних регіонах країни протягом 25–28 червня. Загалом їх було 22.
Найвищі показники температури повітря були зафіксовані на заході України. Зокрема:
Луцьк — до 36,7°C;
Рівне — до 36,2°C;
Львів — до 35,8°C;
Тернопіль — до 35,5°C;
Чернівці — до 35,9°C;
Ужгород — до 36,4°C;
Вінниця — до 34,6°C;
Кропивницький — до 35,0°C.
Також температурні рекорди були зафіксовані у Житомирі (33,0°C) та Хмельницькому (32,8°C).
Водночас в Одесі 28 червня було зафіксовано найнижчу серед позначених на карті температуру — 11,6°C.
За даними Укргідрометцентру, рекордні значення були зареєстровані протягом чотирьох днів — 25, 26, 27 та 28 червня 2026 року.
Медики закликають громадян дотримуватися рекомендацій щодо безпеки під час спеки: уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, пити достатньо води та обмежувати фізичні навантаження у найспекотніші години доби.
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