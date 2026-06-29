  1. Суспільство

У низці областей зафіксували 22 температурні рекорди: де було найспекотніше

11:14, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найвищі показники температури повітря були зафіксовані на заході України.
У низці областей зафіксували 22 температурні рекорди: де було найспекотніше
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український гідрометеорологічний центр повідомив про нові температурні рекорди, зафіксовані в різних регіонах країни протягом 25–28 червня. Загалом їх було 22.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найвищі показники температури повітря були зафіксовані на заході України. Зокрема:

Луцьк — до 36,7°C;

Рівне — до 36,2°C;

Львів — до 35,8°C;

Тернопіль — до 35,5°C;

Чернівці — до 35,9°C;

Ужгород — до 36,4°C;

Вінниця — до 34,6°C;

Кропивницький — до 35,0°C.

Також температурні рекорди були зафіксовані у Житомирі (33,0°C) та Хмельницькому (32,8°C).

Водночас в Одесі 28 червня було зафіксовано найнижчу серед позначених на карті температуру — 11,6°C.

За даними Укргідрометцентру, рекордні значення були зареєстровані протягом чотирьох днів — 25, 26, 27 та 28 червня 2026 року.

Медики закликають громадян дотримуватися рекомендацій щодо безпеки під час спеки: уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, пити достатньо води та обмежувати фізичні навантаження у найспекотніші години доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

погода

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Власників гучних автомобілів та мотоциклів чекають штрафи до 34 тисяч грн і позбавлення водійських прав

За надмірний шум від автомобілів і мотоциклів пропонують штрафувати до 34 тисяч грн та позбавляти водійських прав під час війни.

Процедура squeeze-out в Україні: від інструменту корпоративного оздоровлення до системної правової проблеми

Механізм, який мав спростити корпоративне управління, перетворився на інструмент системного тиску на реальний сектор економіки.

Кабмін переписав правила закупівлі ліків: як зміниться робота медзакладів в Україні

Набрали чинності нові правила медичних тендерів, які впроваджують обов'язковий е-каталог для закупівель від 50 тисяч гривень.

Фітнес-клуб в односторонньому порядку розірвав договір та не пустив чоловіка за оплаченим абонементом: що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив право споживача на користування оплаченими послугами, незважаючи на зміну їх надавача.

Зброя в обмін на гроші: в Раді пропонують запровадити механізм викупу озброєння у цивільних

Ініціатива фактично формує нову модель взаємодії держави з цивільними власниками зброї в умовах воєнного стану – від добровільного декларування до платної передачі окремих її видів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]