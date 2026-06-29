В ряде областей зафиксировали 22 температурных рекорда: где было жарче всего

Самые высокие показатели температуры воздуха были зафиксированы на западе Украины.

Фото из открытых источников

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Украинский гидрометеорологический центр сообщил о новых температурных рекордах, зафиксированных в разных регионах страны в течение 25–28 июня. В общей сложности их было 22.

Самые высокие показатели температуры воздуха были зафиксированы на западе Украины. В частности:

Луцк — до 36,7°C;

Ровно — до 36,2°C;

Львов — до 35,8°C;

Тернополь — до 35,5°C;

Черновцы — до 35,9°C;

Ужгород — до 36,4°C;

Винница — до 34,6°C;

Кропивницкий — до 35,0°C.

Также температурные рекорды были зафиксированы в Житомире (33,0°C) и Хмельницком (32,8°C).

В то же время в Одессе 28 июня была зафиксирована самая низкая среди отмеченных на карте температура — 11,6°C.

По данным Укргидрометцентра, рекордные значения были зарегистрированы в течение четырех дней — 25, 26, 27 и 28 июня 2026 года.

Медики призывают граждан соблюдать рекомендации по безопасности во время жары: избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить достаточное количество воды и ограничивать физические нагрузки в самые жаркие часы суток.

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