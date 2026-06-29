Военным разрешили переводиться между частями через онлайн-рапорт: правительство запустило эксперимент

Кабинет Министров ввел трехмесячный эксперимент по цифровому перемещению военнослужащих ВСУ между частями в пределах одного корпуса через электронные рапорты.

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В Украине вступил в силу экспериментальный механизм перемещения военнослужащих в пределах корпуса. Речь идет о Постановлении Кабинета Министров Украины от 24 июня 2026 г. №806, которое вносит изменения в правительственное постановление №1291 от 12 ноября 2024 г. и запускает отдельный порядок кадровых перемещений в Вооруженных Силах Украины.

Документ вводит новый цифровой механизм представления рапортов, автоматизированную проверку данных и четко определенные условия, при которых военнослужащий может инициировать перевод внутри корпуса.

Сущность эксперимента: внутреннее перемещение без согласования через «ручные процедуры»

Постановление предусматривает запуск экспериментального проекта, позволяющего военнослужащим ВСУ перемещаться между военными частями, входящими в один корпус или временно подчиненным его командованию. Речь идет о перемещении: в пределах одного района или сектора ответственности корпуса исключительно по инициативе военнослужащего через электронный рапорт в государственной цифровой системе.

Эксперимент продлится три месяца с момента вступления в силу постановления №806, но не дольше срока действия базового постановления №1291.

Кто может воспользоваться новым механизмом

Право на перемещение получают:

военнослужащие ВСУ;

со званиями к старшему сержанту/главному старшине включительно; не занимающих офицерских должностей.

Таким образом, механизм охватывает преимущественно сержантский и рядовой состав.

Как работает процедура перемещения

Ключевое новшество – полная цифровизация процесса. Военнослужащий представляет рапорт через: Государственный вебпортал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны. В рапорте отмечается: избранная воинская часть, персональные данные, воинское звание, текущее место службы, контактные данные, согласие на возможное назначение на более низкую должность.

Рапорт подписывается электронной подписью, после чего система автоматически проверяет данные через государственные реестры.

Ограничения и фильтры системы

Постановление предусматривает ряд ограничений, при которых представление рапорта невозможно: представлен еще рассматриваемый рапорт;

военнослужащий не находится в части не менее 1 года после предварительного перемещения;

самовольное оставление части или дезертирство;

превышение звания (выше главного сержанта);

выход за пределы одного корпусного района;

достижение лимита перемещений в конкретной части;

выбранная часть имеет ограничения на прием.

Также установлены лимиты: до 50 военнослужащих в месяц в бригадах и полках; до 10 – в батальонах.

Процедура принятия решения

После представления рапорта: система производит автоматическую проверку, на 30-й день готовится проект распоряжения, решение оформляется электронно службой персонала, военный получает уведомление через портал.

Командир части обязан: освободить должность, оформить документы, передать личное дело, исключить военнослужащего из списков. Новая часть обязана: принять военнослужащего, назначить на должность, уведомить кадровую службу.

Цель эксперимента

Правительство определяет несколько ключевых целей: повышение мотивации военнослужащих, уменьшение случаев самовольного ухода из частей, улучшение управления кадровыми ресурсами, повышение оперативной устойчивости корпусов, оптимизация внутренних перемещений без потери боеспособности.

Что изменится для военных

Появляется право «внутреннего перевода». Военнослужащие впервые получают формализованную возможность: изменить часть внутри своего корпуса, без классической долгой бюрократической процедуры через командование разных уровней. Меньше зависимости от командирских решений. Часть процесса переходит в автоматизированную систему: представление рапорта, проверка данных, формирование проекта решения. Это уменьшает "человеческий фактор" на этапе рассмотрения. Полная цифровизация кадрового перемещения. Все действия проходят через государственный портал: рапорт, подпись, проверка, сообщение, документооборот. Это уменьшает бумажные процедуры и ускоряет процесс. Ограниченная свобода выбора. Несмотря на новые возможности, военные получают жесткие рамки: только в пределах корпуса, только определенные звания, только при наличии вакансий и лимитов с задержкой 30 дней на оформление. Риск «кадровых очередей». Из-за установленных лимитов (50/10 человек в месяц): возможно накопление заявлений, конкуренция между военными за перевод; неравномерная нагрузка на подразделы. Ужесточение контроля за стабильностью подразделений. Командование получает право: временно останавливать участие в эксперименте, блокировать массовые перемещения в случае риска снижения боеспособности.

Юридический контекст и особенность механизма

Постановление №806 является частью более широкого экспериментального проекта, который уже действует в системе военного управления с 2024 года. Новый блок «перемещения в пределах корпуса» фактически создает отдельный кадровый уровень – между бригадой и Генштабом. Это означает движение к модели, где корпус становится является ключевым элементом управления личным составом.

В итоге отметим, что Постановление №806 формирует новую модель внутренней мобильности военнослужащих, объединяя цифровые инструменты, ограниченный добровольный выбор и контроль со стороны командования. Фактически это попытка найти баланс между потребностями армии в стабильности подразделений и запросом военных на большую гибкость в службе.

Экспериментальный характер документа означает, что его эффективность будет оцениваться уже после первых месяцев.

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