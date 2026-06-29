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Какие долги нельзя списать при реструктуризации

20:30, 29 июня 2026
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Закон устанавливает перечень обязательств, которые не могут быть реструктуризированы или списаны.
Какие долги нельзя списать при реструктуризации
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Реструктуризация задолженности является одним из законных механизмов, который позволяет физическому лицу урегулировать свои финансовые обязательства путем изменения условий их исполнения. Ее цель — помочь должнику восстановить платежеспособность, а кредиторам — получить возврат средств в согласованном порядке. Для начала процедуры лицо или его уполномоченный представитель обращается с соответствующим заявлением и разрабатывает план реструктуризации, определяющий порядок погашения долгов. Об этом напомнило Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

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План реструктуризации может предусматривать:

  • реализацию отдельного имущества должника, в том числе залогового, с определением сроков, последовательности продажи и ориентировочного размера средств, которые планируется получить;
  • изменение условий исполнения долговых обязательств, в частности пересмотр сроков, графика платежей, способа погашения или суммы задолженности;
  • применение отсрочки, рассрочки или списания части либо всей задолженности в случаях, предусмотренных законодательством;
  • привлечение других лиц к исполнению обязательств должника, в частности путем заключения договоров поручительства, гарантии или использования других гражданско-правовых механизмов;
  • внедрение мер, направленных на улучшение финансового состояния должника, в частности трудоустройство, смену профессии, повышение квалификации или другие действия, способствующие восстановлению его платежеспособности.

Вместе с тем закон устанавливает перечень обязательств, которые не могут быть реструктуризированы или списаны. К ним относятся долги, связанные с:

  • исполнением обязанности по уплате алиментов;
  • возмещением вреда, причиненного уголовным правонарушением, увечьем, иным повреждением здоровья или смертью человека;
  • уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • уплатой других обязательных платежей в системе общеобязательного государственного социального страхования.

В то же время законодательство предусматривает отдельное правило относительно налоговой задолженности. Если налоговый долг возник в течение трех лет до открытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица, он признается безнадежным и может быть списан в рамках процедуры реструктуризации.

Таким образом, хотя реструктуризация является эффективным способом урегулирования финансовых трудностей, она не распространяется на отдельные категории социально значимых обязательств, исполнение которых остается обязательным независимо от финансового состояния должника.

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