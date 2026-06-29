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Які борги не можна списати під час реструктуризації

20:30, 29 червня 2026
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Закон встановлює перелік зобов’язань, які не можуть бути реструктуризовані чи списані.
Які борги не можна списати під час реструктуризації
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Реструктуризація заборгованості є одним із законних механізмів, який дозволяє фізичній особі врегулювати свої фінансові зобов’язання шляхом зміни умов їх виконання. Її мета – допомогти боржнику відновити платоспроможність, а кредиторам – отримати повернення коштів у погодженому порядку. Для початку процедури особа або її уповноважений представник звертається із відповідною заявою та розробляє план реструктуризації, що визначає порядок погашення боргів. Про це нагадало Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

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План реструктуризації може передбачати:

  • реалізацію окремого майна боржника, у тому числі заставного, із визначенням строків, послідовності продажу та орієнтовного розміру коштів, які планується отримати;
  • зміну умов виконання боргових зобов’язань, зокрема перегляд строків, графіка платежів, способу погашення або суми заборгованості;
  • застосування відстрочення, розстрочення чи списання частини або всієї заборгованості у випадках, передбачених законодавством;
  • залучення інших осіб до виконання зобов’язань боржника, зокрема шляхом укладення договорів поруки, гарантії чи використання інших цивільно-правових механізмів;
  • запровадження заходів, спрямованих на покращення фінансового стану боржника, зокрема працевлаштування, зміну професії, підвищення кваліфікації або інші дії, що сприятимуть відновленню його платоспроможності.

Разом із тим закон встановлює перелік зобов’язань, які не можуть бути реструктуризовані чи списані. До них належать борги, пов’язані з:

  • виконанням обов’язку зі сплати аліментів;
  • відшкодуванням шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю людини;
  • сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • сплатою інших обов’язкових платежів у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Водночас законодавство передбачає окреме правило щодо податкової заборгованості. Якщо податковий борг виник протягом трьох років до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, він визнається безнадійним і може бути списаний у межах процедури реструктуризації.

Таким чином, хоча реструктуризація є ефективним способом врегулювання фінансових труднощів, вона не поширюється на окремі категорії соціально значущих зобов’язань, виконання яких залишається обов’язковим незалежно від фінансового стану боржника.

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