Власників гучних автомобілів та мотоциклів чекають штрафи до 34 тисяч грн і позбавлення водійських прав

За надмірний шум від автомобілів і мотоциклів пропонують штрафувати до 34 тисяч грн та позбавляти водійських прав під час війни.

Фото: Andrew Akabane / Unsplash

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=Використання надмірно гучних автомобілів та мотоциклів може стати окремим складом адміністративного правопорушення у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15358, яким пропонується встановити відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

Автори ініціативи пояснюють, що в умовах воєнного стану такий шум може нагадувати звуки ворожих безпілотників, викликати паніку серед населення та відволікати правоохоронців і сили ППО від реагування на реальні загрози.

Чому виникла потреба у новому регулюванні

Автори законопроєкту зазначають, що чинне законодавство фактично не містить дієвого механізму притягнення до відповідальності водіїв транспортних засобів, які створюють надмірний шум під час руху.

Наявні положення законодавства стосуються переважно переобладнання транспортних засобів або контролю за рівнем шкідливих викидів і не встановлюють окремої відповідальності саме за перевищення допустимого рівня шуму. У зв'язку з цим правоохоронні органи не мають ефективних правових інструментів для припинення таких порушень.

Згідно з поданим законопроєктом, у Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується створити абсолютно нову статтю.

Окрема відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму

Ключовою новелою законопроєкту є запровадження окремого складу адміністративного правопорушення за керування транспортним засобом із перевищенням встановленого допустимого рівня шуму.

У законопроєкті пропонується передбачити: «окрему відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму транспорту».

Які штрафи пропонується встановити

Документом також пропонується встановити диференційовані розміри адміністративних штрафів залежно від повторності правопорушення та умов воєнного стану.

Зокрема, за перевищення допустимого рівня шуму транспортного засобу в мирний час пропонується накладати штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн), а за повторне порушення — 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн).

Під час дії воєнного стану відповідальність пропонується посилити. У такому разі штраф за перше порушення становитиме 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн), а за повторне — 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн).

Коли можуть позбавити права керування

Окремим нововведенням є застосування додаткового адміністративного стягнення за повторне правопорушення під час воєнного стану.

Законопроєктом пропонується встановити, що за повторне порушення під час воєнного стану застосовуватиметься обов'язкове позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Хто визначатиме допустимі норми шуму

Крім відповідальності водіїв, документ передбачає формування нормативної бази щодо допустимого рівня шуму транспортних засобів.

У законопроєкті пропонується передбачити, що МОЗ і профільне міністерство мають встановити чіткі шумові норми, окремо для ночі з 22:00 до 08:00.

Передбачається, що відповідні стандарти розроблятимуться для різних категорій транспортних засобів із урахуванням їх заводської комплектації, щоб встановлені вимоги не поширювалися на транспортні засоби, рівень шуму яких є конструктивною особливістю виробника.

Автоматична фіксація порушень

Пропонується впровадити системи автоматичної фіксації звуку (спеціальні камери), аналогічно до камер контролю швидкості, щоб мінімізувати корупційні ризики та людський фактор.

Також за інформацією автора законодавчої ініціативи поліцейські отримають можливість зупиняти транспортні засоби та притягати водіїв до адміністративної відповідальності за перевищення встановлених шумових нормативів.

Таким чином, законопроєкт №15358 пропонує запровадити окрему адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму, встановити нові штрафи, посилену відповідальність під час воєнного стану, а також визначити порядок встановлення допустимих шумових нормативів.

Примітка. Наразі на сайті Верховної Ради України оприлюднено лише картку законопроєкту. Пояснювальна записка, порівняльна таблиця та інші супровідні документи станом на момент публікації відсутні. Наведена інформація ґрунтується на публічних заявах автора законодавчої ініціативи щодо змісту запропонованих змін.

«Судово-юридична газета» стежитиме за подальшим проходженням законопроєкту та його офіційним оприлюдненням.

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