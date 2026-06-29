Владельцев громких автомобилей и мотоциклов ждут штрафы до 34 тысяч грн и лишение водительских прав

За чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов предлагают штрафовать до 34 тыс. грн и лишать водительских прав во время войны.

Фото: Andrew Akabane / Unsplash

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Использование чрезмерно шумных автомобилей и мотоциклов может стать отдельным составом административного правонарушения в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15358, которым предлагается установить ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

Авторы инициативы объясняют, что в условиях военного положения такой шум может напоминать звуки вражеских беспилотников, вызывать панику среди населения и отвлекать правоохранителей и силы ПВО от реагирования на реальные угрозы.

Почему возникла необходимость в новом регулировании

Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство фактически не содержит эффективного механизма привлечения к ответственности водителей транспортных средств, создающих чрезмерный шум во время движения.

Существующие положения законодательства касаются преимущественно переоборудования транспортных средств или контроля за уровнем вредных выбросов и не устанавливают отдельной ответственности именно за превышение допустимого уровня шума. В связи с этим правоохранительные органы не имеют эффективных правовых инструментов для пресечения таких нарушений.

Согласно внесенному законопроекту, в Кодексе Украины об административных правонарушениях предлагается создать совершенно новую статью.

Отдельная ответственность за превышение допустимого уровня шума

Ключевой новеллой законопроекта является введение отдельного состава административного правонарушения за управление транспортным средством с превышением установленного допустимого уровня шума.

В законопроекте предлагается предусмотреть: «отдельную ответственность за превышение допустимого уровня шума транспорта».

Какие штрафы предлагается установить

Документом также предлагается установить дифференцированные размеры административных штрафов в зависимости от повторности правонарушения и условий военного положения.

В частности, за превышение допустимого уровня шума транспортного средства в мирное время предлагается налагать штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), а за повторное нарушение — 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 грн).

Во время действия военного положения ответственность предлагается усилить. В таком случае штраф за первое нарушение составит 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 грн), а за повторное — 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 грн).

Когда могут лишить права управления

Отдельным нововведением является применение дополнительного административного взыскания за повторное правонарушение во время военного положения.

Законопроектом предлагается установить, что за повторное нарушение во время военного положения будет применяться обязательное лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Кто будет определять допустимые нормы шума

Помимо ответственности водителей, документ предусматривает формирование нормативной базы относительно допустимого уровня шума транспортных средств.

В законопроекте предлагается предусмотреть, что Минздрав и профильное министерство должны установить четкие нормы шума, отдельно для ночного времени — с 22:00 до 08:00.

Предполагается, что соответствующие стандарты будут разрабатываться для различных категорий транспортных средств с учетом их заводской комплектации, чтобы установленные требования не распространялись на транспортные средства, уровень шума которых является конструктивной особенностью производителя.

Автоматическая фиксация нарушений

Предлагается внедрить системы автоматической фиксации уровня шума (специальные камеры) по аналогии с камерами автоматической фиксации превышения скорости, чтобы минимизировать коррупционные риски и влияние человеческого фактора.

Также по информации автора законодательной инициативы сотрудники полиции получат возможность останавливать транспортные средства и привлекать водителей к административной ответственности за превышение установленных нормативов шума.

Таким образом, законопроект № 15358 предлагает ввести отдельную административную ответственность за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума, установить новые штрафы, усиленную ответственность в период военного положения, а также определить порядок установления допустимых нормативов шума.

Примечание. На данный момент на сайте Верховной Рады Украины опубликована только карточка законопроекта. Пояснительная записка, сравнительная таблица и другие сопроводительные документы по состоянию на момент публикации отсутствуют. Приведенная информация основана на публичных заявлениях автора законодательной инициативы относительно содержания предлагаемых изменений.

«Судебно-юридическая газета» будет следить за дальнейшим прохождением законопроекта и его официальным опубликованием.

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