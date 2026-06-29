Мужчину остановили на блокпосте и доставили в ВВК, хотя еще в 2017 году его исключили с воинского учета — он обратился в суд

Истец заявил, что его фактически не осматривали врачи и не предоставили возможности представить медицинские документы.

Источник фото: КГВА

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Второй апелляционный административный суд рассмотрел спор между гражданином и военно-врачебной комиссией относительно законности повторного признания его годным к военной службе. Истец утверждал, что еще в 2017 году был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Вместе с тем после остановки на блокпосте в 2025 году он прошел новое медицинское освидетельствование, по результатам которого ВВК признала его годным к военной службе. Мужчина настаивал, что медицинское освидетельствование было проведено с нарушениями, и просил суд отменить постановление ВВК.

Апелляционный суд оставил без изменений решение Харьковского окружного административного суда, которым было отказано в удовлетворении иска об отмене постановления военно-врачебной комиссии относительно годности гражданина к военной службе.

Обстоятельства дела

Истец указывал, что в 2017 году ВВК признала его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. В ноябре 2025 года его остановили на мобильном блокпосту в Харькове для проверки военно-учетных документов.

По словам мужчины, несмотря на предъявленный военный билет с отметкой об исключении с воинского учета, его доставили в ВВК. После этого он сформировал запрос в приложении «Резерв+» и получил информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, из которой следовало, что по результатам медицинского освидетельствования от 5 ноября 2025 года он был признан годным к военной службе. Позже ТЦК сообщил, что он подлежит призыву. Не согласившись с таким заключением ВВК, мужчина обратился в административный суд.

На что ссылался истец

В апелляционной жалобе истец утверждал, что фактического медицинского освидетельствования врачами не проводилось, а процедура прохождения ВВК была нарушена. Также он указывал, что не имел возможности предоставить медицинскую карту и другие документы, поскольку был доставлен в ТЦК без возможности получить их по месту жительства.

Кроме того, истец настаивал, что после исключения с воинского учета в 2017 году он больше не имел статуса военнообязанного, а потому не должен был проходить повторное медицинское освидетельствование.

Что установил суд

Коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции и отметила, что Положение №402 предусматривает специальный порядок пересмотра постановлений внештатных ВВК.

Суд обратил внимание, что ВВК региона и Центральная военно-врачебная комиссия имеют полномочия проверять постановления подчиненных комиссий, отменять или изменять их, а также назначать повторное или контрольное медицинское освидетельствование. Именно эти органы осуществляют проверку правильности выводов внештатных ВВК.

Апелляционный суд отметил, что из материалов дела №520/32381/25 усматривается обращение истца с жалобой в ВВК высшего уровня. Вместе с тем окончательное решение ВВК региона либо Центральной военно-врачебной комиссии относительно пересмотра постановления внештатной ВВК принято не было. При таких обстоятельствах коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о несоблюдении установленной Положением №402 процедуры обжалования результатов медицинского освидетельствования.

Отсутствие медицинских документов не освобождает от прохождения ВВК

Отдельно суд обратил внимание на доводы истца о невозможности предоставить медицинские документы во время прохождения ВВК.

Коллегия разъяснила, что в соответствии с Положением №402 военнообязанный предоставляет медицинскую карту и другие документы только в случае, если соответствующие сведения отсутствуют в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Вместе с тем само по себе отсутствие у человека при себе медицинской документации при направлении на ВВК не является основанием для отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

Суд не оценивает медицинские заключения

Апелляционный суд также подчеркнул, что административные суды не вправе проверять правильность установленного диагноза, определять степень годности к военной службе либо подменять собой военно-врачебные комиссии.

Такие вопросы относятся к компетенции ВВК и требуют специальных медицинских знаний. Полномочия суда ограничиваются проверкой того, была ли соблюдена процедура принятия решения. В подтверждение этого коллегия сослалась на сложившуюся практику Верховного Суда, в частности постановления от 26 февраля 2025 года по делам №600/3273/22-а и №240/13173/22, а также ранее сформулированные правовые выводы относительно пределов судебного контроля за решениями ВВК.

Почему суд не исследовал вопрос исключения с воинского учета

Доводы истца о том, что в 2017 году он был исключен с воинского учета, апелляционный суд по существу не оценивал.

Коллегия отметила, что предметом спора было исключительно обжалование постановления ВВК о годности к военной службе. Законность исключения лица с воинского учета либо его последующей постановки на воинский учет в рамках данного дела не рассматривалась, поэтому суд не давал оценки этим обстоятельствам.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, прямо предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.

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