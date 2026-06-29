От 14 до 16% мужчин страдают от домашнего насилия в Украине — больше всего случаев в Днепропетровской области

Больше всего обращений от мужчин в этом году поступило из Днепропетровской области — 380 случаев.

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В Единый государственный реестр случаев домашнего насилия за последние пять лет внесено более 1 млн обращений по поводу домашнего насилия и насилия по признаку пола. Такие данные приводит Национальная социальная сервисная служба Украины. В то же время, как пишет Opendatabot, динамика демонстрирует постепенное снижение количества новых случаев.

В 2025 году было зафиксировано 113,4 тыс. обращений, тогда как в 2021 году — 284,2 тыс., что является максимальным показателем за этот период.

Подавляющее большинство заявлений традиционно подают женщины — около 80% всех обращений. В 2026 году это 15 737 обращений. Наивысший показатель был зафиксирован в 2022 году — 83%, после чего доля постепенно снизилась до 78%.

Доля обращений от мужчин остается стабильной — на уровне 14–16%. Больше всего таких обращений в 2026 году поступило из Днепропетровской области — 380 случаев, или 14% от общего количества мужских обращений.

В то же время растет количество обращений от детей. Если в 2021 году на них приходилось 2% всех заявлений, то в 2026 году — уже 6%. Так, 1 239 обращений о домашнем насилии подали дети в 2026 году. Каждое пятое обращение от несовершеннолетних зафиксировали в Винницкой области в этом году — 270 случаев.

В целом рекордное количество обращений от детей зарегистрировали в 2023 и 2024 годах — по 8,6 тысячи. В прошлом году их количество сократилось на 30% и составило 6,1 тысячи случаев.

Больше всего обращений о домашнем насилии в 2026 году зафиксировано в Днепропетровской области — 2 216 случаев. Далее идут:

Одесская область — 1 284

Винницкая область — 1 277

Днепропетровщина остается лидером по количеству обращений уже четвертый год подряд.

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