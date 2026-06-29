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Від 14 до 16% чоловік страждають від домашнього насильства в Україні — найбільше випадків на Дніпропетровщині

21:50, 29 червня 2026
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Найбільше звернень від чоловіків цього року надійшло з Дніпропетровщини — 380 випадків.
Від 14 до 16% чоловік страждають від домашнього насильства в Україні — найбільше випадків на Дніпропетровщині
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До Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства за останні п’ять років внесено понад 1 млн звернення щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Такі дані наводить Національна соціальна сервісна служба України. Водночас, як пише Opendatabot, при цьому динаміка демонструє поступове зниження кількості нових випадків.

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У 2025 році було зафіксовано 113,4 тис. звернень, тоді як у 2021 році — 284,2 тис., що є максимальним показником за цей період.

Переважну більшість заяв традиційно подають жінки — близько 80% усіх звернень. У 2026 році це 15 737 звернень. Найвищий показник був зафіксований у 2022 році — 83%, після чого частка поступово знизилася до 78%.

Частка звернень від чоловіків залишається стабільною — на рівні 14–16%. Найбільше таких звернень у 2026 році надійшло з Дніпропетровської області — 380 випадків, або 14% від загальної кількості чоловічих звернень.

Водночас зростає кількість звернень від дітей. кщо у 2021 році на них припадало 2% усіх заяв, то у 2026 році — вже 6%. Так, 1 239 звернень щодо домашнього насилля подали діти у 2026 році. Кожне п’яте звернення від неповнолітніх зафіксували на Вінниччині цьогоріч — 270 випадків.

Загалом рекордну кількість звернень від дітей зареєстрували у 2023 та 2024 роках — по 8,6 тисячі. Торік їхня кількість скоротилася на 30% і становила 6,1 тисячі випадків.

Найбільше звернень щодо домашнього насильства у 2026 році зафіксовано у Дніпропетровській області — 2 216 випадків. Далі йдуть:

  • Одеська область — 1 284
  • Вінницька область — 1 277

Дніпропетровщина залишається лідером за кількістю звернень вже четвертий рік поспіль.

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