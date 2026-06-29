Иностранное юридическое лицо должно подтвердить правосубъектность для обращения в украинский суд — КХС ВС

Иностранное юридическое лицо должно надлежащим образом подтвердить свою правосубъектность, иначе апелляционная жалоба может быть возвращена без рассмотрения.

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Непредоставление иностранным юридическим лицом надлежащих документов, подтверждающих его правосубъектность в соответствии с требованиями украинского законодательства, является основанием для возвращения апелляционной жалобы без рассмотрения. Вместе с тем такое процессуальное решение не лишает его права повторно обратиться в суд после устранения недостатков и, при необходимости, просить о восстановлении процессуального срока.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что иностранное юридическое лицо, обращающееся в украинский суд, должно надлежащим образом подтвердить свою правосубъектность в соответствии с требованиями украинского законодательства. Если таких документов нет, апелляционная жалоба может быть возвращена без рассмотрения.

Обстоятельства дела

Спор возник в рамках дела о банкротстве украинской авиакомпании, находящейся на стадии ликвидационной процедуры. Иностранное юридическое лицо обратилось в хозяйственный суд с заявлением о замене кредитора по делу.

Заявитель ссылался на заключенный договор уступки права требования и утверждал, что приобрел право требования к должнику, в связи с чем просил заменить первоначального кредитора его правопреемником в процедуре банкротства.

Хозяйственный суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления. Суд обратил внимание, что представленные документы не содержали надлежащего подтверждения полномочий лиц, подписавших договор уступки права требования от имени сторон, а также отметил, что документы, выданные в Объединенных Арабских Эмиратах, не были надлежащим образом легализованы для использования в Украине.

После этого заявитель обжаловал определение в апелляционном порядке.

Почему апелляцию вернули

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд вернул апелляционную жалобу без рассмотрения.

Суд указал, что вместе с жалобой заявитель не представил надлежащих документов, подтверждающих его правосубъектность по законодательству государства регистрации, в частности сертификата регистрации, выписки из торгового реестра либо иных соответствующих документов, как этого требует процессуальное законодательство.

Представленные распечатки с официального веб-сайта государственного органа суд не признал официальными документами. Кроме того, они не прошли процедуру консульской легализации, а потому не могли считаться надлежащими доказательствами на территории Украины.

Апелляционный суд также обратил внимание, что представленная заявителем коммерческая лицензия на момент подачи апелляционной жалобы уже утратила силу.

Что отметил Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Верховный Суд напомнил, что иностранные юридические лица пользуются в Украине такими же процессуальными правами и обязанностями, как и юридические лица, созданные по законодательству Украины. Вместе с тем по требованию суда они должны представить документ, подтверждающий их правосубъектность по соответствующему иностранному закону (сертификат регистрации, выписку из торгового реестра и т.д.), оформленный в соответствии с требованиями украинского законодательства относительно признания иностранных официальных документов.

КХС ВС подчеркнул, что проверка процессуальной право- и дееспособности иностранного юридического лица является обязанностью суда. Без надлежащего подтверждения правосубъектности суд не может перейти к рассмотрению поданной жалобы по существу. Суд также обратил внимание, что процессуальная правоспособность возникает непосредственно из закона, тогда как возможность реализовать процессуальные права в конкретном деле зависит, в частности, от надлежащего подтверждения соответствующего процессуального статуса лица.

По выводу Верховного Суда, при отсутствии надлежащего подтверждения процессуальной дееспособности иностранного юридического лица апелляционный суд обоснованно вернул апелляционную жалобу как поданную лицом, не подтвердившим свою процессуальную дееспособность в соответствующих процессуальных правоотношениях. Такой подход соответствует пункту 1 части пятой статьи 260 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Верховный Суд также сослался на собственную правовую позицию, изложенную в постановлении от 10 марта 2026 года по делу № 910/3279/25, отметив, что не усматривает оснований для отступления от нее.

Новые доказательства в кассации ситуацию не изменили

Во время кассационного рассмотрения заявитель представил новую коммерческую лицензию, срок действия которой был продлен.

Однако КХС ВС по делу № 916/3619/19 отметил, что этот документ не исследовался судами предыдущих инстанций и отсутствовал на момент решения апелляционным судом вопроса об открытии апелляционного производства. Поэтому кассационный суд не мог принимать его во внимание, поскольку не обладает полномочиями исследовать новые доказательства либо переоценивать доказательства, которые не были предметом рассмотрения судов предыдущих инстанций.

Ограничивает ли это право на доступ к суду

Верховный Суд отклонил доводы заявителя о нарушении права на доступ к правосудию.

Коллегия судей подчеркнула, что возвращение апелляционной жалобы не лишает иностранное юридическое лицо права повторно обратиться в суд после устранения недостатков. Кроме того, если из-за оформления либо консульской легализации документов был пропущен процессуальный срок, лицо может просить суд о его восстановлении, надлежащим образом обосновав причины пропуска.

В итоге Кассационный хозяйственный суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а определение апелляционного суда о возвращении апелляционной жалобы — без изменений.

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