На портале «Дія» заработал выбор органа государственного архитектурно-строительного контроля
10:37, 29 июня 2026
Заказчики строительства могут самостоятельно выбирать, в каком органе получать административную услугу — в местном органе ГАСК или в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.
Отныне заказчики строительства могут самостоятельно выбирать, кто будет рассматривать их документы — местный орган ГАСК или ГИАМ. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
«Новая возможность доступна при подаче документов по объектам класса последствий СС1 и СС2 через портал "Дія"», — заявили в ведомстве.
Выбрать орган можно при подаче:
- уведомлений о начале подготовительных работ;
- уведомлений о начале выполнения строительных работ и внесении изменений в них;
- деклараций о готовности объекта к эксплуатации;
- разрешений на выполнение строительных работ;
- сертификатов о принятии объекта в эксплуатацию.
Как это работает:
- в «Дії» откройте раздел «Земля, строительство, недвижимость»;
- выберите необходимую услугу;
- заполните заявление;
- на этапе выбора органа государственного архитектурно-строительного контроля определите, кто будет рассматривать документы — местный орган ГАСК или ГИАМ.
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