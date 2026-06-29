На портале «Дія» заработал выбор органа государственного архитектурно-строительного контроля

Заказчики строительства могут самостоятельно выбирать, в каком органе получать административную услугу — в местном органе ГАСК или в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

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Отныне заказчики строительства могут самостоятельно выбирать, кто будет рассматривать их документы — местный орган ГАСК или ГИАМ. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

«Новая возможность доступна при подаче документов по объектам класса последствий СС1 и СС2 через портал "Дія"», — заявили в ведомстве.

Выбрать орган можно при подаче:

уведомлений о начале подготовительных работ;

уведомлений о начале выполнения строительных работ и внесении изменений в них;

деклараций о готовности объекта к эксплуатации;

разрешений на выполнение строительных работ;

сертификатов о принятии объекта в эксплуатацию.

Как это работает:

в «Дії» откройте раздел «Земля, строительство, недвижимость»;

выберите необходимую услугу;

заполните заявление;

на этапе выбора органа государственного архитектурно-строительного контроля определите, кто будет рассматривать документы — местный орган ГАСК или ГИАМ.

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