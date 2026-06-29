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На порталі Дія запрацював вибір органу державного архітектурно-будівельного контролю

10:37, 29 червня 2026
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Замовники будівництва можуть самостійно обирати, в якому органі отримувати адміністративну послугу – у місцевому органі ДАБК чи в Державній інспекції архітектури та містобудування.
На порталі Дія запрацював вибір органу державного архітектурно-будівельного контролю
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Відтепер замовники будівництва можуть самостійно обирати, хто розглядатиме їхні документи — місцевий орган ДАБК або ДІАМ. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

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«Нова можливість доступна під час подання документів щодо об’єктів класу наслідків СС1 та СС2 через портал Дія», - заявили у відомстві.

Обрати орган можна під час подання:

 - повідомлень про початок підготовчих робіт

 - повідомлень про початок виконання будівельних робіт та внесення змін до них

 - декларацій про готовність об’єкта до експлуатації

 - дозволів на виконання будівельних робіт

 - сертифікатів про прийняття об’єкта в експлуатацію

Як це працює:

 - у Дії відкрийте розділ «Земля, будівництво, нерухомість»

 - оберіть потрібну послугу

 - заповніть заяву

 - на етапі вибору органу держархбудконтролю визначте, хто розглядатиме документи — місцевий орган ДАБК чи ДІАМ.

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Дія будівництво

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