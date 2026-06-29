На порталі Дія запрацював вибір органу державного архітектурно-будівельного контролю

Замовники будівництва можуть самостійно обирати, в якому органі отримувати адміністративну послугу – у місцевому органі ДАБК чи в Державній інспекції архітектури та містобудування.

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Відтепер замовники будівництва можуть самостійно обирати, хто розглядатиме їхні документи — місцевий орган ДАБК або ДІАМ. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

«Нова можливість доступна під час подання документів щодо об’єктів класу наслідків СС1 та СС2 через портал Дія», - заявили у відомстві.

Обрати орган можна під час подання:

- повідомлень про початок підготовчих робіт

- повідомлень про початок виконання будівельних робіт та внесення змін до них

- декларацій про готовність об’єкта до експлуатації

- дозволів на виконання будівельних робіт

- сертифікатів про прийняття об’єкта в експлуатацію

Як це працює:

- у Дії відкрийте розділ «Земля, будівництво, нерухомість»

- оберіть потрібну послугу

- заповніть заяву

- на етапі вибору органу держархбудконтролю визначте, хто розглядатиме документи — місцевий орган ДАБК чи ДІАМ.

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