Процедура squeeze-out в Украине: от инструмента корпоративного оздоровления до системной правовой проблемы

Механизм, который должен был упростить корпоративное управление, превратился в инструмент системного давления на реальный сектор экономики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законом Украины «Об акционерных обществах» была введена процедура принудительного выкупа акций (squeeze-out), согласно которой акционеры, совокупно владеющие более 95% акций общества, получили право выкупить акции у миноритарных акционеров, совокупная доля которых не превышает 5%. Целью законодательной новеллы была консолидация корпоративной структуры, устранение предпосылок для корпоративных злоупотреблений и повышение эффективности управления обществами. Указанный подход является устоявшейся практикой в странах Европейского Союза и направлен на улучшение инвестиционного климата.

Закон четко определил порядок ценообразования: стоимость выкупа акций должна соответствовать их рыночной стоимости, определенной независимым лицензированным оценщиком в соответствии со Отчетом об оценке. Наблюдательному совету общества предоставлялось право корректировать такую цену только в пределах 10% от оценочной стоимости.

На протяжении 2019–2020 годов, после вступления в силу соответствующих изменений в законодательство, мажоритарные акционеры значительного количества крупных и средних предприятий инициировали и провели процедуры squeeze-out. Подавляющее большинство миноритарных акционеров получило денежную компенсацию за принадлежащие им акции без заявления каких-либо претензий.

Изменение судебной практики и ее правовые последствия

Начиная с 2020 года Верховный Суд сформировал ряд правовых позиций в делах, связанных со squeeze-out, которые существенно изменили подход к определению размера компенсации.

Постановлением Палаты по корпоративным спорам Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 15 июня 2022 года сформулирована правовая позиция, согласно которой цена выкупа акций должна быть не только рыночной, но и «справедливой». При этом суд определил критерий справедливости: цена выкупа акций не может быть ниже чистой стоимости активов общества. Указанная формула отсутствует в тексте Закона Украины «Об акционерных обществах». Кроме того, эта правовая позиция применяется ретроактивно — к процедурам, завершенным за несколько лет до формирования соответствующей практики.

Стоит отметить, что Европейский суд по правам человека в решении по делу «Укркофе против Украины» признал нарушением Конвенции подход, при котором суд подменяет законодателя путем расширительного толкования в похожих по своей природе правоотношениях.

Выводы судебных экспертиз

На основании определений судов в соответствующих делах проведены судебные экономические экспертизы ведущими государственными научно-исследовательскими судебно-экономическими институтами (Киев, Харьков, Днепр и другие). Выводы экспертов последовательны: во-первых, нормативно утвержденной методики определения «справедливой» стоимости акций в украинском законодательстве не существует; во-вторых, рыночная стоимость миноритарного пакета в размере до 5% при наличии консолидированного пакета в 95% объективно ниже пропорциональной доли чистых активов, поскольку такой пакет лишен какого-либо влияния на управление обществом.

Расширение круга ответственных лиц

Отдельным аспектом новой судебной практики, получившей развитие в 2025 году, стало возложение ответственности за выплату компенсации не только на акционеров и бенефициаров, но и на эмитентов — то есть непосредственно на предприятия, которые не были стороной сделок по купле-продаже акций между акционерами.

Кумулятивное влияние на размер требований

Сочетание нескольких факторов привело к существенному росту заявленных сумм требований по сравнению с первоначальной стоимостью соответствующих пакетов акций:

применение формулы «чистая стоимость активов» вместо рыночной оценки;

начисление индекса инфляции за весь период — учитывая приостановление течения исковой давности в период карантина COVID-19 и введения военного положения, фактический расчетный период в ряде дел составил более шести лет;

увеличение суммы требований вследствие процессуальных оснований (нарушений процедуры);

возложение ответственности на эмитентов, которые не были стороной соответствующих сделок.

В совокупности указанные факторы привели к тому, что в отдельных делах заявленные суммы требований в несколько десятков раз превышают первоначальную стоимость выкупленных пакетов акций. Для некоторых промышленных предприятий потенциальные совокупные суммы требований сопоставимы с объемом их ликвидных активов или превышают их.

Конкретные дела и предприятия

Среди предприятий, по которым сейчас рассматриваются соответствующие споры, в частности:

ЧАО «Авдеевский коксохимический завод» (дела №№ 905/671/19, 905/830/21, 905/1926/18);

ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» (дела №№ 910/8714/18, 905/993/21, 908/2252/22 / 905/692/22);

предприятия группы ДТЭК (дела №№ 910/2483/18, 910/12591/18);

ЧАО «Украинский графит» (дело № 908/3492/19);

ЧАО «Карлсберг Украина» (дело № 908/2497/25) — сумма требований 712 426 315,27 грн.

Значительная часть указанных предприятий осуществляет деятельность в прифронтовых регионах и является критически важной для функционирования промышленной инфраструктуры государства. Показателен пример ЧАО «Карлсберг Украина»: в 2019 году общество провело процедуру squeeze-out, в ходе которой акция номинальной стоимостью 1 гривна была оценена для выкупа в 14,72 гривны и выплачена миноритарным акционерам. В то же время в рамках той же категории споров эта процедура приводится, с одной стороны, как пример добросовестного поведения мажоритарного акционера, а с другой — является предметом иска на сумму более 712 млн грн.

Также под аналогичным давлением оказались и такие предприятия как Рудь, Метинвест, ДТЭК.

Трансформация характера споров

Анализ дел выявляет устойчивую тенденцию: большинство истцов в спорах относительно squeeze-out являются не первоначальными миноритарными акционерами, а лицами, приобревшими права требования по договорам уступки после завершения процедур выкупа. Таким образом, на практике сформировался вторичный рынок соответствующих требований к предприятиям реального сектора экономики.

О преимущественно имущественном, а не корпоративном характере таких споров свидетельствует и то обстоятельство, что в ответ на предложения вернуть акции их прежним владельцам истцы, как правило, официально отказываются, настаивая исключительно на денежной компенсации.

Дополнительным процессуальным аспектом является освобождение части истцов в таких делах от уплаты судебного сбора, что также повлияло на доступность этого инструмента и объем поступлений в государственный бюджет.

Указанные обстоятельства непосредственно влияют на инвестиционную привлекательность Украины: в условиях правовой неопределенности относительно последствий процедур, проведенных в соответствии с действующим на тот момент законодательством, привлечение иностранных и отечественных инвестиций в реальный сектор экономики существенно усложняется, что подтверждается статистикой привлеченных инвестиций в 2025 году.

Угроза финансовой устойчивости предприятий реального сектора

Отраслевая структура предприятий, вовлеченных в споры относительно squeeze-out, охватывает металлургическую, горнодобывающую, коксохимическую и энергетическую отрасли — то есть те секторы экономики, которые формируют значительную долю промышленного производства, валютной выручки и налоговых поступлений Украины. Большинство этих предприятий являются градообразующими, а следовательно, несут социальную ответственность за занятость десятков тысяч работников и функционирование целых населенных пунктов.

Ключевым экономическим риском является несоответствие заявленных финансовых требований реальной платежеспособности предприятий-ответчиков. По расчетам на примере отдельных промышленных предприятий, потенциальная совокупная сумма удовлетворенных исковых требований в некоторых случаях сопоставима с годовым объемом оборотного капитала предприятия или даже превышает стоимость его ликвидных активов. Это означает, что выполнение решений в полном объеме практически невозможно без критического подрыва операционной деятельности.

Особенно острой является ситуация для предприятий, осуществляющих деятельность в прифронтовых регионах или понесших прямые убытки в результате боевых действий. ЧАО «Авдеевский коксохимический завод» и ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» находятся в зоне активных боевых действий или фактически уничтожены, однако по ним продолжается взыскание по корпоративным спорам, связанным с событиями 2019–2020 годов.

Мультипликационный эффект для смежных отраслей

Металлургическая и горнодобывающая отрасли структурно интегрированы в широкую производственную цепочку: их деятельность непосредственно обеспечивает загрузку железнодорожной инфраструктуры (АО «Укрзализныця»), энергетического сектора, логистических операторов, поставщиков сырья и комплектующих. Финансовая дестабилизация предприятий-якорей неизбежно транслируется вниз и вверх по производственной цепочке, сокращая объемы смежного производства и услуг.

Кроме того, указанные предприятия являются исполнителями или субподрядчиками оборонных заказов государства. Нарушение их операционной устойчивости в военное время несет прямую угрозу производственному обеспечению потребностей сектора безопасности и обороны.

Влияние на рынок труда

Предприятия реального сектора, по которым рассматриваются соответствующие споры, в совокупности обеспечивают заветность сотен тысяч работников. Принудительное изъятие значительных денежных средств через исполнение судебных решений или необходимость формирования резервов под потенциальные требования непосредственно сокращает ресурс, доступный для выплаты заработной платы, сохранения рабочих мест и социальных выплат.

Массовые увольнения на градообразующих предприятиях, особенно в промышленных регионах и прифронтовых городах, где альтернативная занятость ограничена, будут иметь значительный социально-экономический резонанс: рост безработицы, сокращение потребительского спроса, уменьшение поступлений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.

Инвестиционный климат и перспективы привлечения капитала

Правовая неопределенность относительно последствий корпоративных процедур, проведенных в соответствии с действующим на тот момент законодательством, является одним из факторов, снижающих инвестиционную привлекательность Украины. Для иностранного инвестора принципиальным условием вхождения на рынок является предсказуемость правовой среды: возможность ex post пересмотра завершенных корпоративных процедур с применением ретроактивных стандартов и возложением ответственности на лиц, не являвшихся стороной соответствующих сделок, противоречит базовым принципам правовой определенности и защиты инвестиций.

Статистика иностранных прямых инвестиций в Украину в 2025 году отражает эту тенденцию: несмотря на наличие международных механизмов поддержки и реконструкции, частный инвестиционный капитал остается осторожным, а одним из задокументированных рисков, анализируемых потенциальными инвесторами, является непредсказуемость судебной практики в корпоративных спорах.

Влияние на государственный бюджет

Финансовая дестабилизация крупных налогоплательщиков непосредственно влияет на бюджетные поступления. Предприятия металлургической, горнодобывающей и энергетической отраслей являются крупными плательщиками налога на прибыль предприятий, НДС, акцизного сбора, рентной платы за пользование недрами и единого социального взноса.

Отдельным бюджетным аспектом является практика освобождения истцов в соответствующих делах от уплаты судебного сбора. Учитывая масштаб исковых требований (в ряде дел — сотни миллионов гривен), судебный сбор, подлежащий уплате по стандартным ставкам, составлял бы существенную сумму поступлений в специальный фонд государственного бюджета, предназначенный для финансирования судебной системы.

Системный риск для корпоративного сектора

Формирование судебной практики, при которой завершенные корпоративные процедуры могут быть пересмотрены через значительный промежуток времени с применением новых стандартов и при участии лиц, приобревших требования на вторичном рынке, создает системный риск для всего корпоративного сектора — и не только для предприятий, проходивших процедуру в 2019–2020 годах.

Принципиально важным является то, что законодательство о squeeze-out не претерпело изменений в отношении базовых принципов ценообразования: процедура применяется и сегодня, а выкуп акций, как и прежде, осуществляется по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (с единственной процессуальной новацией — требованием о рецензировании отчета об оценке). Таким образом, каждое акционерное общество, которое проводит или планирует провести процедуру squeeze-out по действующему законодательству, также попадает в зону аналогичного правового риска.

Аналитика новых процедур squeeze-out, осуществленных в 2023–2025 годах, подтверждает эту закономерность: во всех исследованных случаях цена выкупа акций, определенная независимым лицензированным оценщиком в соответствии с требованиями законодательства, существенно ниже расчетного показателя «чистой стоимости активов», применяемого Верховным Судом как критерий «справедливой» цены. Ниже приведены данные по семи предприятиям, которые недавно завершили или начали процедуру squeeze-out:

Как свидетельствуют приведенные данные, разрыв между ценой выкупа, определенной независимым оценщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, и расчетным показателем «чистой стоимости активов», применяемым судом как критерий «справедливой» цены, в исследованных случаях составляет от 2,6 до 28,5 раза. Это означает, что каждое из этих обществ уже сегодня несет в себе потенциальный будущий риск предъявления аналогичных требований.

Таким образом, вопрос формирования стабильной и предсказуемой судебной практики в этой категории дел приобретает значение, выходящее за рамки отдельных корпоративных споров, и непосредственно касается условий функционирования реального сектора экономики, сохранения рабочих мест и инвестиционного климата Украины в условиях военного времени и послевоенного восстановления.

Реакция институтов власти

Проблематика была рассмотрена на уровне парламентского контроля: Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти под руководством народного депутата Сергея Власенко инициировала соответствующее расследование.

Федерация работодателей Украины совместно с Федерацией профсоюзов Украины обратились к Офису Президента Украины с обращением о необходимости системного урегулирования указанной проблематики. Вопрос также находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины и Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Офисе Президента Украины.

Несмотря на то, что поиском решений этой проблемы уже занимаются Кабинет Министров Украины, Офис Президента и профильные парламентские комитеты, очевидно, что исключительно законодательными или правительственными изменениями преодолеть кризис правовой определенности невозможно. Окончательные правила игры формируются прежде всего в судебной практике. При отсутствии четких законодательных критериев определения справедливой стоимости акций и сбалансированных механизмов защиты бизнеса в условиях военной экономики судебная система неизбежно сталкивается с правовыми пробелами и неоднозначностью правоприменения.

Именно поэтому решение этой системной проблемы требует не только законодательных изменений, а и широкого профессионального диалога между государством, бизнесом, судейским сообществом, учеными и профильными ассоциациями. Наработка единых правовых подходов и методологии определения справедливой стоимости акций будет способствовать формированию предсказуемой судебной практики и уменьшению правовой неопределенности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.