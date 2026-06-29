Как оформить паспорт гражданина Украины за границей
В Офисе Омбудсмена Украины разъяснили вопрос оформления паспорта гражданина Украины за границей.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечает, что для многих украинцев, оказавшихся за пределами государства, этот документ является необходимым условием доступа к легальному пребыванию, работе, медицинской и социальной помощи.
Можно ли оформить паспорт за границей?
Украина гарантирует возможность получения паспорта независимо от места пребывания лица.
Обратите внимание:
- решение об оформлении паспорта принимается в Украине;
- зарубежные учреждения только принимают документы и передают их далее;
- изготовление паспорта происходит в Украине.
В связи с этим:
- сроки оформления могут быть более длительными;
- иногда возникают задержки;
- заявитель не всегда получает ответ сразу на месте.
Куда обращаться?
Оформление осуществляется через:
зарубежные дипломатические учреждения Украины (посольства и консульства);
обособленные подразделения ГП «Документ» за границей.
Зарубежные дипломатические учреждения (посольства и консульства):
- запись осуществляется через электронную очередь;
- количество мест для приема ограничено;
- решения сопровождаются консульской проверкой;
- документ обычно выдается в том же учреждении.
Обособленные подразделения ГП «Документ» за границей:
- сервисная точка приема документов;
- осуществляется сбор биометрических данных;
- передача материалов в Украину.
Как происходит оформление?
Запись на прием (онлайн или другим способом).
Подача документов и идентификация.
Сбор биометрических данных (фото, подпись, отпечатки).
Передача данных в Украину.
Проверка Государственной миграционной службой Украины.
Принятие решения об оформлении / отказе в оформлении.
Изготовление паспорта.
Выдача документа.
ВАЖНО: в случае сложностей с идентификацией или документами сроки оформления могут увеличиваться.
Сроки и стоимость
Срок оформления паспорта — до 20 рабочих дней.
Однако фактическое время может быть дольше из-за:
- времени на пересылку;
- времени для проведения необходимых дополнительных проверок.
Стоимость включает не только стоимость бланка и услуг, но также может включать сумму консульского сбора, а в сервисных центрах могут взиматься дополнительные платежи за обслуживание.
Куда обращаться в случае нарушений?
В случае необоснованных отказов, нарушения сроков или ненадлежащего обслуживания обращайтесь в Офис Омбудсмена Украины:
по электронной почте:
по телефонам:
1678, +38 044 299 74 08
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