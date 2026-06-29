Как оформить паспорт гражданина Украины за границей

Срок оформления заграничного паспорта — до 20 рабочих дней.

Фото: if.gov.ua

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В Офисе Омбудсмена Украины разъяснили вопрос оформления паспорта гражданина Украины за границей.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечает, что для многих украинцев, оказавшихся за пределами государства, этот документ является необходимым условием доступа к легальному пребыванию, работе, медицинской и социальной помощи.

Можно ли оформить паспорт за границей?

Украина гарантирует возможность получения паспорта независимо от места пребывания лица.

Обратите внимание:

решение об оформлении паспорта принимается в Украине;

зарубежные учреждения только принимают документы и передают их далее;

изготовление паспорта происходит в Украине.

В связи с этим:

сроки оформления могут быть более длительными;

иногда возникают задержки;

заявитель не всегда получает ответ сразу на месте.

Куда обращаться?

Оформление осуществляется через:

зарубежные дипломатические учреждения Украины (посольства и консульства);

обособленные подразделения ГП «Документ» за границей.

Зарубежные дипломатические учреждения (посольства и консульства):

запись осуществляется через электронную очередь;

количество мест для приема ограничено;

решения сопровождаются консульской проверкой;

документ обычно выдается в том же учреждении.

Обособленные подразделения ГП «Документ» за границей:

сервисная точка приема документов;

осуществляется сбор биометрических данных;

передача материалов в Украину.

Как происходит оформление?

Запись на прием (онлайн или другим способом).

Подача документов и идентификация.

Сбор биометрических данных (фото, подпись, отпечатки).

Передача данных в Украину.

Проверка Государственной миграционной службой Украины.

Принятие решения об оформлении / отказе в оформлении.

Изготовление паспорта.

Выдача документа.

ВАЖНО: в случае сложностей с идентификацией или документами сроки оформления могут увеличиваться.

Сроки и стоимость

Срок оформления паспорта — до 20 рабочих дней.

Однако фактическое время может быть дольше из-за:

времени на пересылку;

времени для проведения необходимых дополнительных проверок.

Стоимость включает не только стоимость бланка и услуг, но также может включать сумму консульского сбора, а в сервисных центрах могут взиматься дополнительные платежи за обслуживание.

Куда обращаться в случае нарушений?

В случае необоснованных отказов, нарушения сроков или ненадлежащего обслуживания обращайтесь в Офис Омбудсмена Украины:

по электронной почте:

[email protected]

по телефонам:

1678, +38 044 299 74 08

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