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Як оформити паспорт громадянина України за кордоном

10:19, 29 червня 2026
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Строк оформлення закордонного паспорта — до 20 робочих днів.
Як оформити паспорт громадянина України за кордоном
Фото: if.gov.ua
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В Офісі Омбудсмана України роз’яснили питання оформлення паспорта громадянина України за кордоном.

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Омбудсман Дмитро Лубінець зазначає, що для багатьох українців, які опинилися за межами держави, цей документ є необхідною умовою доступу до легального перебування, роботи, медичної та соціальної допомоги.

Чи можна оформити паспорт за кордоном?

Україна гарантує можливість отримання паспорта незалежно від місця перебування особи.

Зверніть увагу:

  • рішення про оформлення паспорта приймається в Україні;
  • закордонні установи лише приймають документи і передають їх далі;
  • виготовлення паспорта відбувається в Україні.

У зв'язку з цим:

  • строки оформлення можуть бути довшими;
  • іноді виникають затримки;
  • заявник не завжди отримує відповідь одразу на місці.

Куди звернутися?

Оформлення здійснюється через:

закордонні дипломатичні установи України (посольства і консульства);

відокремлені підрозділи ДП «Документ» за кордоном.

Закордонні дипломатичні установи (посольства і консульства):

  • запис здійснюється через електронну чергу;
  • кількість місць для прийому обмежена;
  • рішення супроводжуються консульською перевіркою;
  • документ зазвичай видається у тій самій установі.

Відокремлені підрозділи ДП «Документ» за кордоном:

сервісна точка прийому документів;

здійснюється збір біометричних даних;

передача матеріалів до України.

Як відбувається оформлення?

Запис на прийом (онлайн або іншим способом).

Подача документів та ідентифікація.

Збір біометричних даних (фото, підпис, відбитки).

Передача даних до України.

Перевірка Державною міграційною службою України.

Прийняття рішення про оформлення / відмову в оформленні.

Виготовлення паспорта.

Видача документа.

ВАЖЛИВО: у разі складнощів з ідентифікацією або документами строки оформлення можуть збільшуватися.

Строки та вартість

Строк оформлення паспорта — до 20 робочих днів.

Однак фактичний час може бути довшим через:

  • час на пересилання;
  • час для проведення необхідних додаткових перевірок.

Вартість включає не лише вартість бланка та послуг, а й може включати суму консульського збору, а у сервісних центрах можуть бути додаткові платежі за обслуговування.

Куди звертатися у разі порушень?

У разі безпідставних відмов, порушення строків або неналежного обслуговування звертайтеся до Офісу Омбудсмана України:

електронною поштою:

[email protected]

за номерами телефонів:

1678, +38 044 299 74 08

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