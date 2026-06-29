Верховна Рада готує масштабне «перезавантаження» законодавства: низку постанов очікує «чистка»

Низку застарілих постанов, ухвалених до Конституції 1996 року, можуть визнати недійсними.

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У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №15361, яким пропонується визнати такими, що втратили чинність, низку постанов парламенту та Президії Верховної Ради, ухвалених у період з 1991 до 1996 року.

Історія проблеми

Упродовж становлення незалежності України (з 1991 року до ухвалення Конституції України) парламент України на підставі приписів чинної на той час Конституції здійснював правове регулювання нових суспільних відносин шляхом ухвалення постанов Верховної Ради та Президії Верховної Ради. Ці акти врегульовували ключові питання державного будівництва, зокрема організацію роботи парламенту, судоустрій, правоохоронну діяльність, національну безпеку, а також бюджетні, податкові та фінансові відносини тощо.

Після ухвалення 28 червня 1996 року Конституції України наведені вище питання відповідно до статей 19, 85, 92 Основного Закону стали предметом регулювання законодавчих актів України,зокрема Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про статус народних депутатів України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про Національний банк України» тощо.

Окрім того, чинна Конституція України не передбачає функціонування низки державних органів, зокрема таких як Президія Верховної Ради, Президія Кабінету Міністрів, місцеві ради народних депутатів України та їх виконавчі комітети тощо.

Відтак, вказують у ВРУ, акти Верховної Ради та Президії Верховної Ради, прийняті до 28 червня 1996 року для врегулювання вищезазначених питань, наразі втратили актуальність, суперечать чинному законодавству та не підлягають застосуванню.

«Це зумовлює потребу приведення зазначеної частини законодавства України у відповідність з Конституцією України. За такої ситуації з метою забезпечення очищення законодавства України від неконституційних актів вноситься цей проєкт Постанови Верховної Ради України», - вказав спікер Парламенту Руслан Стефанчук.

Мета ініціативи

Метою проєкту визначено «очищення» законодавства від застарілих правових актів, які не узгоджуються з Конституцією України, втратили актуальність та вичерпали свій регуляторний потенціал, а також:

усунення дублювання норм;

зменшення ризиків правових колізій;

забезпечення правової визначеності.

У парламенті наголошують, що ухвалення постанови дозволить вилучити з масиву національного законодавства акти застарілого, тимчасового або перехідного характеру, які наразі не підлягають правозастосуванню.

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