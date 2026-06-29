Верховная Рада готовит масштабную «перезагрузку» законодательства: ряд постановлений ожидает «чистка»

Ряд устаревших постановлений, принятых до Конституции 1996 года, могут признать недействительными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №15361, которым предлагается признать такими, что утратили силу, ряд постановлений парламента и Президиума Верховной Рады, принятых в период с 1991 по 1996 год.

История проблемы

В период становления независимости Украины (с 1991 года до принятия Конституции Украины) парламент Украины на основании положений действовавшей на тот момент Конституции осуществлял правовое регулирование новых общественных отношений путем принятия постановлений Верховной Рады и Президиума Верховной Рады. Эти акты регулировали ключевые вопросы государственного строительства, в частности организацию работы парламента, судоустройство, правоохранительную деятельность, национальную безопасность, а также бюджетные, налоговые и финансовые отношения и т. д.

После принятия 28 июня 1996 года Конституции Украины указанные выше вопросы в соответствии со статьями 19, 85, 92 Основного Закона стали предметом регулирования законодательных актов Украины, в частности Бюджетного кодекса Украины, Налогового кодекса Украины, законов Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», «О статусе народных депутатов Украины», «О судоустройстве и статусе судей», «О Национальной полиции», «О Национальном банке Украины» и т. д.

Кроме того, действующая Конституция Украины не предусматривает функционирование ряда государственных органов, в частности таких как Президиум Верховной Рады, Президиум Кабинета Министров, местные советы народных депутатов Украины и их исполнительные комитеты и т. д.

Таким образом, отмечают в ВРУ, акты Верховной Рады и Президиума Верховной Рады, принятые до 28 июня 1996 года для регулирования вышеуказанных вопросов, в настоящее время утратили актуальность, противоречат действующему законодательству и не подлежат применению.

«Это обусловливает необходимость приведения указанной части законодательства Украины в соответствие с Конституцией Украины. В такой ситуации в целях обеспечения очищения законодательства Украины от неконституционных актов вносится данный проект Постановления Верховной Рады Украины», — отметил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Цель инициативы

Целью проекта определено «очищение» законодательства от устаревших правовых актов, которые не согласуются с Конституцией Украины, утратили актуальность и исчерпали свой регуляторный потенциал, а также:

устранение дублирования норм;

снижение рисков правовых коллизий;

обеспечение правовой определенности.

В парламенте подчеркивают, что принятие постановления позволит исключить из массива национального законодательства акты устаревшего, временного или переходного характера, которые в настоящее время не подлежат правоприменению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.