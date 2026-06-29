Канада стала первым участником 1/8 финала Чемпионата мира-2026

Матч на «SoFi Stadium» в Инглвуде завершился со счетом 0:1.

Фото: Getty Images

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Сборная Канады обыграла команду Южно-Африканской Республики в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок на «SoFi Stadium» в Инглвуде, штат Калифорния (США), завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече канадцы забили в компенсированное ко второму тайму время — на 90+2-й минуте отличился Стивен Эуштакиу.

Соперник Канады по 1/8 финала пока не определен. Им станет победитель пары Нидерланды — Марокко, матч которой состоится 30 июня в 04:00 по киевскому времени.

Напомним, Мундиаль проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде.

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