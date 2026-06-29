Правительство скорректировало механизм выплат помощи на детей

Кабмин утвердил новые правила выплат государственной помощи на детей.

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Кабинет Министров принял постановление, которым внесены масштабные изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Обновления касаются механизмов выплат, использования специальных счетов, цифровых сервисов и контроля за расходованием средств.

Постановление № 617 от 15 мая 2026 года предусматривает дальнейшее расширение использования специальных счетов с режимом контроля расходов, в частности через электронное платежное средство «Дія.Картка». На такие счета будут зачисляться ключевые виды государственной помощи, в частности выплаты по уходу за ребенком до года, программа «єЯсла», компенсация за «пакунок малюка» и помощь «пакунок школьника».

Использование средств останется целевым.

Выплаты будут осуществляться в сокращенные сроки — до 14 рабочих дней после принятия решения.

Ранее открытые специальные счета остаются действующими — повторно открывать их не нужно. Если у человека есть несколько таких счетов, выплата будет поступать на тот, который был открыт последним.

Также правительство обновило перечень категорий продавцов, у которых можно оплачивать покупки за счет помощи.

Правительство прописало, что размер денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакунок малюка» составляет три размера прожиточного минимума для детей до шести лет, установленного законом.

Кроме того, постановлением уточнено, что теперь в случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения получатель имеет право обратиться за получением «пакунка малюка» в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания)/месту жительства внутренне перемещенного лица в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Ранее было «в течение года со дня рождения ребенка».

Право на получение денежной компенсации имеют граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, которые вместе с ребенком на законных основаниях находятся на территории Украины и являются его родителями, опекунами (в случае установления над ребенком опеки).

В случае если родители оставили ребенка в родильном доме или другом учреждении здравоохранения либо в случае лишения их родительских прав в отношении ребенка, не достигшего одного года, сумма денежной компенсации, полученная получателем, подлежит возврату в размере фактического остатка неиспользованных средств на момент вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав.

Такое лицо обязано добровольно вернуть сумму денежной компенсации органу Пенсионного фонда Украины. В случае невозможности добровольного возврата сумма денежной компенсации взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Денежная компенсация назначается опекунам до достижения ребенком одного года при условии, что денежная компенсация не была получена одним из родителей ребенка или была возвращена в полном объеме в соответствии с абзацем четвертым этого пункта.

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