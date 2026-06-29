Уряд скоригував механізм виплат допомоги на дітей

Кабмін затвердив нові правила виплат державної допомоги на дітей.

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою внесено масштабні зміни до порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Оновлення стосуються механізмів виплат, використання спеціальних рахунків, цифрових сервісів та контролю за витрачанням коштів.

Постанова № 617 від 15 травня 2026 року передбачає подальше розширення використання спеціальних рахунків із режимом контролю витрат, зокрема через електронний платіжний засіб «Дія.Картка». На такі рахунки зараховуватимуться ключові види державної допомоги, зокрема виплати для догляду за дитиною до року, програма «єЯсла», компенсація за «пакунок малюка» та допомога «Пакунок школяра».

Використання коштів залишатиметься цільовим.

Виплати здійснюватимуться у скорочені строки — до 14 робочих днів після ухвалення рішення.

Раніше відкриті спеціальні рахунки залишаються чинними — повторно відкривати їх не потрібно. Якщо у людини є кілька таких рахунків, виплата буде надходити на той, який відкрили останнім.

Також уряд оновив перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги.

Уряд прописав, що розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого законом.

Окрім того, постановою уточнено, що тепер у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач має право звернутися за отриманням «пакунка малюка» до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)/місцем проживання внутрішньо переміщеної особи протягом трьох місяців з дня народження дитини. Раніше було «протягом року з дня народження дитини».

Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, які разом з дитиною на законних підставах перебувають на території України, є її батьками, опікунами (у разі встановлення над дитиною опіки).

У разі коли батьки залишили дитину у пологовому будинку чи в іншому закладі охорони здоров’я або у разі позбавлення їх батьківських прав щодо дитини, яка не досягла однорічного віку, сума грошової компенсації, отримана отримувачем, підлягає поверненню у розмірі наявного на рахунку фактичного залишку невикористаних коштів на момент набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав.

Така особа зобов’язана добровільно повернути суму грошової компенсації органу Пенсійного фонду України. У разі неможливості добровільного повернення суми грошової компенсації така сума стягується в судовому порядку відповідно до законодавства.

Грошова компенсація призначається опікунам до досягнення дитиною однорічного віку за умови, що грошова компенсація не була отримана одним з батьків дитини або була повернута у повному обсязі відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

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