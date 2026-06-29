  1. В Україні

Уряд скоригував механізм виплат допомоги на дітей

09:43, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін затвердив нові правила виплат державної допомоги на дітей.
Уряд скоригував механізм виплат допомоги на дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою внесено масштабні зміни до порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Оновлення стосуються механізмів виплат, використання спеціальних рахунків, цифрових сервісів та контролю за витрачанням коштів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Постанова  № 617 від 15 травня 2026 року передбачає подальше розширення використання спеціальних рахунків із режимом контролю витрат, зокрема через електронний платіжний засіб «Дія.Картка». На такі рахунки зараховуватимуться ключові види державної допомоги, зокрема виплати для догляду за дитиною до року, програма «єЯсла», компенсація за «пакунок малюка» та допомога «Пакунок школяра».

Використання коштів залишатиметься цільовим.

Виплати здійснюватимуться у скорочені строки — до 14 робочих днів після ухвалення рішення.

Раніше відкриті спеціальні рахунки залишаються чинними — повторно відкривати їх не потрібно. Якщо у людини є кілька таких рахунків, виплата буде надходити на той, який відкрили останнім.

Також уряд оновив перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги.

Уряд прописав, що розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого законом.

Окрім того, постановою уточнено, що тепер у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач має право звернутися за отриманням «пакунка малюка» до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)/місцем проживання внутрішньо переміщеної особи протягом трьох місяців з дня народження дитини. Раніше було «протягом року з дня народження дитини».

Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, які разом з дитиною на законних підставах перебувають на території України, є її батьками, опікунами (у разі встановлення над дитиною опіки).

У разі коли батьки залишили дитину у пологовому будинку чи в іншому закладі охорони здоров’я або у разі позбавлення їх батьківських прав щодо дитини, яка не досягла однорічного віку, сума грошової компенсації, отримана отримувачем, підлягає поверненню у розмірі наявного на рахунку фактичного залишку невикористаних коштів на момент набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав.

Така особа зобов’язана добровільно повернути суму грошової компенсації органу Пенсійного фонду України. У разі неможливості добровільного повернення суми грошової компенсації така сума стягується в судовому порядку відповідно до законодавства.

Грошова компенсація призначається опікунам до досягнення дитиною однорічного віку за умови, що грошова компенсація не була отримана одним з батьків дитини або була повернута у повному обсязі відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти уряд постанова

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Власників гучних автомобілів та мотоциклів чекають штрафи до 34 тисяч грн і позбавлення водійських прав

За надмірний шум від автомобілів і мотоциклів пропонують штрафувати до 34 тисяч грн та позбавляти водійських прав під час війни.

Процедура squeeze-out в Україні: від інструменту корпоративного оздоровлення до системної правової проблеми

Механізм, який мав спростити корпоративне управління, перетворився на інструмент системного тиску на реальний сектор економіки.

Кабмін переписав правила закупівлі ліків: як зміниться робота медзакладів в Україні

Набрали чинності нові правила медичних тендерів, які впроваджують обов'язковий е-каталог для закупівель від 50 тисяч гривень.

Фітнес-клуб в односторонньому порядку розірвав договір та не пустив чоловіка за оплаченим абонементом: що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив право споживача на користування оплаченими послугами, незважаючи на зміну їх надавача.

Зброя в обмін на гроші: в Раді пропонують запровадити механізм викупу озброєння у цивільних

Ініціатива фактично формує нову модель взаємодії держави з цивільними власниками зброї в умовах воєнного стану – від добровільного декларування до платної передачі окремих її видів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]