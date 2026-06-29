29 червня – яке сьогодні свято та головні події

29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день тропіків.

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У понеділок, 29 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рибалки. Свято з’явилося як спосіб вшанувати працю рибалок, які забезпечують продовольчу безпеку, працюють у складних погодних умовах і часто пов’язані з ризиком та важкою фізичною працею. Свято має радше народний і професійний характер, ніж офіційний державний статус, але воно популярне в багатьох країнах, особливо там, де рибальство є важливою частиною економіки й культури.

Також 29 червня Міжнародний день тропіків. Міжнародна дата, встановлена Організацією Об’єднаних Націй. Її мета — привернути увагу до значення тропічних регіонів Землі, які охоплюють приблизно 40% поверхні планети і є домом для більшості світового біорізноманіття.

А ще 29 червня Міжнародний день промислового дизайну. Його ініціювала Всесвітня організація дизайну, щоб підкреслити роль промислового дизайну в сучасному світі. Промисловий дизайн охоплює створення всього — від побутової техніки та меблів до автомобілів і цифрових пристроїв.

29 червня святкують Міжнародний день бруду. Ідея свята проста й трохи символічна: повернути дітей і дорослих до контакту з природою. Це свято не має офіційного міжнародного статусу, але стало популярним як весела традиція, що поєднує екологію, свободу гри й контакт із природним середовищем.

Яке сьогодні церковне свято

29 червня віряни святкують День пам’яті святих верховних апостолів Петра і Павла. Апостол Петро був рибалкою. Спочатку його звали Симон, а ім’я Петро (що означає «скеля») дав йому Христос. Він став символом міцної віри й вважається першим єпископом Риму. За переданням, загинув мученицькою смертю — був розіп’ятий догори ногами. Апостол Павло спочатку переслідував християн і мав ім’я Савл. Після духовного навернення став ревним проповідником Євангелія серед язичників і написав багато послань, що увійшли до Нового Завіту. Також загинув як мученик у Римі.

Календар важливих подій за 29 червня

1174 рік — в Іпатіївському літописі вперше згадують поселення Лтава — давня назва сучасної Полтави;

1236 рік — військові формування хрестоносців здобувають перемогу та захоплюють один із головних центрів мусульманської Іспанії — місто Кордова;

1575 рік — в ході битви при Наґасіно війська японського полководця Оди Нобунаґи, озброєні аркебузами, завдають нищівної поразки знаменитій кінноті клану Такеда;

1579 рік — іспанські війська здійснюють жорстоку каральну акцію проти мирного населення голландського міста Маастрихт, спричинивши масову загибель місцевих мешканців;

1613 рік — у столиці Англії — Лондоні — внаслідок займання під час театральної постановки за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” дощенту згорає легендарний театр “Глобус”;

1644 рік — під час битви при Кропреді-Брідж, монархічне військо роялістів під проводом короля Карла I здобуває перемогу над армією англійських парламентаріїв;

1659 рік — українські війська під командуванням гетьмана Івана Виговського у битві під Конотопом завдають нищівної поразки московським силам, очолюваним князем Олексієм Трубецьким;

1945 рік — Закарпаття, що до того перебувало у складі Чехословаччини, офіційно включають до Української РСР;

1949 рік — в Південно-Африканській Республіці набуває чинності перший із законів апартеїду — документ, що юридично забороняє міжрасові шлюби.

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