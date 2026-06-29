  1. Суспільство

29 червня – яке сьогодні свято та головні події

09:25, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день тропіків.
29 червня – яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 29 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рибалки. Свято з’явилося як спосіб вшанувати працю рибалок, які забезпечують продовольчу безпеку, працюють у складних погодних умовах і часто пов’язані з ризиком та важкою фізичною працею. Свято має радше народний і професійний характер, ніж офіційний державний статус, але воно популярне в багатьох країнах, особливо там, де рибальство є важливою частиною економіки й культури.

Також 29 червня Міжнародний день тропіків. Міжнародна дата, встановлена Організацією Об’єднаних Націй. Її мета — привернути увагу до значення тропічних регіонів Землі, які охоплюють приблизно 40% поверхні планети і є домом для більшості світового біорізноманіття.  

А ще 29 червня Міжнародний день промислового дизайну. Його ініціювала Всесвітня організація дизайну, щоб підкреслити роль промислового дизайну в сучасному світі. Промисловий дизайн охоплює створення всього — від побутової техніки та меблів до автомобілів і цифрових пристроїв.

29 червня святкують Міжнародний день бруду. Ідея свята проста й трохи символічна: повернути дітей і дорослих до контакту з природою. Це свято не має офіційного міжнародного статусу, але стало популярним як весела традиція, що поєднує екологію, свободу гри й контакт із природним середовищем.

Яке сьогодні церковне свято

29 червня віряни святкують День пам’яті святих верховних апостолів Петра і Павла. Апостол Петро був рибалкою. Спочатку його звали Симон, а ім’я Петро (що означає «скеля») дав йому Христос. Він став символом міцної віри й вважається першим єпископом Риму. За переданням, загинув мученицькою смертю — був розіп’ятий догори ногами. Апостол Павло спочатку переслідував християн і мав ім’я Савл. Після духовного навернення став ревним проповідником Євангелія серед язичників і написав багато послань, що увійшли до Нового Завіту. Також загинув як мученик у Римі.

Календар важливих подій за 29 червня

1174 рік — в Іпатіївському літописі вперше згадують поселення Лтава — давня назва сучасної Полтави;

1236 рік — військові формування хрестоносців здобувають перемогу та захоплюють один із головних центрів мусульманської Іспанії — місто Кордова;

1575 рік — в ході битви при Наґасіно війська японського полководця Оди Нобунаґи, озброєні аркебузами, завдають нищівної поразки знаменитій кінноті клану Такеда;

1579 рік — іспанські війська здійснюють жорстоку каральну акцію проти мирного населення голландського міста Маастрихт, спричинивши масову загибель місцевих мешканців;

1613 рік — у столиці Англії — Лондоні — внаслідок займання під час театральної постановки за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” дощенту згорає легендарний театр “Глобус”;

1644 рік — під час битви при Кропреді-Брідж, монархічне військо роялістів під проводом короля Карла I здобуває перемогу над армією англійських парламентаріїв;

1659 рік — українські війська під командуванням гетьмана Івана Виговського у битві під Конотопом завдають нищівної поразки московським силам, очолюваним князем Олексієм Трубецьким;

1945 рік — Закарпаття, що до того перебувало у складі Чехословаччини, офіційно включають до Української РСР;

1949 рік — в Південно-Африканській Республіці набуває чинності перший із законів апартеїду — документ, що юридично забороняє міжрасові шлюби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Власників гучних автомобілів та мотоциклів чекають штрафи до 34 тисяч грн і позбавлення водійських прав

За надмірний шум від автомобілів і мотоциклів пропонують штрафувати до 34 тисяч грн та позбавляти водійських прав під час війни.

Процедура squeeze-out в Україні: від інструменту корпоративного оздоровлення до системної правової проблеми

Механізм, який мав спростити корпоративне управління, перетворився на інструмент системного тиску на реальний сектор економіки.

Кабмін переписав правила закупівлі ліків: як зміниться робота медзакладів в Україні

Набрали чинності нові правила медичних тендерів, які впроваджують обов'язковий е-каталог для закупівель від 50 тисяч гривень.

Фітнес-клуб в односторонньому порядку розірвав договір та не пустив чоловіка за оплаченим абонементом: що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив право споживача на користування оплаченими послугами, незважаючи на зміну їх надавача.

Зброя в обмін на гроші: в Раді пропонують запровадити механізм викупу озброєння у цивільних

Ініціатива фактично формує нову модель взаємодії держави з цивільними власниками зброї в умовах воєнного стану – від добровільного декларування до платної передачі окремих її видів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]