Спека загрожує енергосистемі: громадян закликають зарядити павербанки

В Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду.

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Через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Про це попередив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, у Києві кожні додаткові +3°C додають близько 100 МВт навантаження на систему. Окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств.

Водночас Коваленко каже, що спека — це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх чотирьох років війни неодноразово атакували росіяни.

«Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей», — зазначив він.

Гендиректор компанії сподівається, що період спеки пройде без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети та павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків.

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