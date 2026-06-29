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Руслан Стефанчук: Україна віддасть частину повноважень та змінить Конституцію під час вступу до ЄС

08:49, 29 червня 2026
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Певну частину державних повноважень Україна повинна буде передати безпосередньо органам ЄС.
Руслан Стефанчук: Україна віддасть частину повноважень та змінить Конституцію під час вступу до ЄС
Фото: suspilne.media
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Україна повинна буде переглянути низку положень Конституції з огляду на майбутнє членство в Євросоюзі та необхідність адаптації національного законодавства до європейських норм. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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«Україна, торуючи шлях до Європейського Союзу, повинна буде переглянути велику кількість своїх позицій — як це робили інші країни-кандидати, — задля того, щоб увести у правове поле великий пласт взаємовідносин з ЄС. Ідучи в Європейський Союз, ми повинні зрозуміти, що певну кількість повноважень ми будемо передавати його органам. Тому це також має бути в Конституції України», — приводить слова Стефанчука Укрінформ.

За словами Стефанчука, після завершення війни Україна також має переосмислити низку питань, пов’язаних із системою національної безпеки та оборони, роллю Збройних сил у державі, а також гарантіями прав і свобод громадян.

За його словами, майбутні зміни до Основного Закону мають стати предметом широкої суспільної дискусії.

«Я це бачу як такі загальні мазки, які після завершення воєнного стану мають бути дуже серйозно обговорені в українському суспільстві, і, можливо, найближчим часом будуть внесені до Конституції України», — додав голова Верховної Ради.

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ЄС Україна Руслан Стефанчук

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