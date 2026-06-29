Руслан Стефанчук: Украина передаст часть полномочий и изменит Конституцию при вступлении в ЕС

Определенную часть государственных полномочий Украина должна будет передать непосредственно органам ЕС.

Фото: suspilne.media

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Украина должна будет пересмотреть ряд положений Конституции с учетом будущего членства в Европейском союзе и необходимости адаптации национального законодательства к европейским нормам. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Украина, прокладывая путь к Европейскому Союзу, должна будет пересмотреть большое количество своих позиций — как это делали другие страны-кандидаты, — для того чтобы ввести в правовое поле большой пласт взаимоотношений с ЕС. Идя в Европейский Союз, мы должны понимать, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это также должно быть отражено в Конституции Украины», — приводит слова Стефанчука Укринформ.

По словам Стефанчука, после завершения войны Украина также должна переосмыслить ряд вопросов, связанных с системой национальной безопасности и обороны, ролью Вооруженных сил в государстве, а также гарантиями прав и свобод граждан.

По его словам, будущие изменения в Основной закон должны стать предметом широкой общественной дискуссии.

«Я вижу это как такие общие штрихи, которые после завершения военного положения должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе и, возможно, в ближайшее время будут внесены в Конституцию Украины», — добавил председатель Верховной Рады.

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