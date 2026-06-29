Командир 154-й ОМБр Кононников имел огнестрельное ранение: полиция открыла дело об убийстве

У полковника Владимира Кононникова было огнестрельное ранение.

Фото: censor.net

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова нашли мертвым.

Позже полиция Запорожской области сообщила, что у полковника Владимира Кононникова было огнестрельное ранение. Обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители.

«Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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