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Командир 154-й ОМБр Кононников имел огнестрельное ранение: полиция открыла дело об убийстве

08:12, 29 июня 2026
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У полковника Владимира Кононникова было огнестрельное ранение.
Командир 154-й ОМБр Кононников имел огнестрельное ранение: полиция открыла дело об убийстве
Фото: censor.net
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова нашли мертвым.

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Позже полиция Запорожской области сообщила, что у полковника Владимира Кононникова было огнестрельное ранение. Обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители.

«Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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полиция убийство

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