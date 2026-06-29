Военнообязанный с инвалидностью проиграл судебный процесс против ТЦК по поводу штрафа за неявку по повестке

Суд признал, что повестка была вручена надлежащим образом, а нарушение доказано.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнообязанный обратился в Дергачевский районный суд Харьковской области с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором просил отменить постановление по делу об административном правонарушении № R361429 от 17 февраля 2026 года, вынесенное временно исполняющим обязанности начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки, о привлечении истца к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 17 000 гривен, закрыть дело об административном правонарушении и взыскать уплаченный судебный сбор.

Обстоятельства дела

Истец обосновывал свои требования тем, что он состоит на воинском учете, имеет инвалидность третьей группы и отсрочку от призыва. Повестка была направлена по адресу регистрации, однако истец утверждал, что надлежащим образом выполнил требования по уточнению данных, а постановление вынесено повторно после закрытия предыдущего дела.

Истец обосновывал свои требования тем, что он состоит на воинском учете, имеет инвалидность третьей группы и отсрочку от призыва. Повестка была направлена по адресу регистрации, однако истец утверждал, что надлежащим образом выполнил требования по уточнению данных, а постановление было вынесено повторно после закрытия предыдущего дела.

Представитель ответчика в отзыве на иск просил отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что истец не явился по повестке № 6118766 от 3 января 2026 года для уточнения данных, уважительных причин неявки не представил, а повестка считается врученной надлежащим образом. Кроме того, истец лично через электронный кабинет подал заявление, в котором не оспаривал допущенное нарушение и соглашался на привлечение к административной ответственности.

Судом установлено, что истцу заказным почтовым отправлением была направлена повестка, которая вернулась с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу». Истец имел отсрочку в связи с инвалидностью третьей группы, однако срок действия предыдущей справки истек 1 декабря 2025 года, а повторное подтверждение инвалидности состоялось 19 января 2026 года, то есть после даты явки по повестке.

Что решил суд

Дергачевский районный суд Харьковской области рассмотрел дело № 619/1303/26 и вынес решение оставить административный иск без удовлетворения.

Суд пришел к выводу, что ответчиком доказано наличие в действиях истца состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Повестка была направлена надлежащим образом, а неявка истца в установленный срок без уважительных причин является нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Суд отметил, что обязанность уточнения персональных данных возлагается на военнообязанного, который должен лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Наличие отсрочки, подтвержденное после даты явки по повестке, не освобождает от обязанности явиться по вызову.

Обжалуемое постановление соответствует требованиям Кодекса Украины об административных правонарушениях, вынесено на основании и в пределах полномочий, предоставленных субъекту властных полномочий, при наличии в действиях истца состава правонарушения, а следовательно, является законным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.