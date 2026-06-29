Військовозобов’язаний з інвалідністю програв суд проти ТЦК щодо штрафу за неявку за повісткою

Суд визнав, що повістка була вручена належним чином, а порушення доведене.

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Військовозобов’язаний звернувся до Дергачівського районного суду Харківської області з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому просив скасувати постанову по справі про адміністративне правопорушення № R361429 від 17 лютого 2026 року, винесену тимчасово виконувачем обов’язків начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладення адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень, закрити справу про адміністративне правопорушення та стягнути сплачений судовий збір.

Обставини справи

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що він перебуває на військовому обліку, має інвалідність третьої групи та відстрочку від призову. Повістка була направлена на адресу реєстрації, проте позивач стверджував, що належним чином виконав вимоги щодо уточнення даних, а постанова винесена повторно після закриття попередньої справи.

Представник відповідача у відзиві на позов просив відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що позивач не прибув за повісткою № 6118766 на 3 січня 2026 року для уточнення даних, поважних причин неприбуття не надав, а повістка вважається врученою належним чином. Крім того, позивач особисто через електронний кабінет подав заяву, в якій не оспорював допущене порушення та погоджувався на притягнення до адміністративної відповідальності.

Судом встановлено, що позивачу рекомендованим поштовим відправленням була направлена повістка, яка повернулася з відміткою «адресат відсутній за зазначеною адресою». Позивач мав відстрочку у зв’язку з інвалідністю третьої групи, проте строк дії попередньої довідки закінчився 1 грудня 2025 року, а повторне підтвердження інвалідності відбулося 19 січня 2026 року, тобто після дати явки за повісткою.

Що вирішив суд

Дергачівський районний суд Харківської області розглянув справу № 619/1303/26 та ухвалив рішення залишити адміністративний позов без задоволення.

Суд дійшов висновку, що відповідачем доведено наявність у діях позивача складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Повістка була направлена належним чином, а неприбуття позивача у визначений строк без поважних причин є порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Суд зазначив, що обов’язок уточнення персональних даних покладається на військовозобов’язаного, який повинен особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наявність відстрочки, підтверджена після дати явки за повісткою, не звільняє від обов’язку з’явитися за викликом.

Оскаржувана постанова відповідає вимогам Кодексу України про адміністративні правопорушення, винесена на підставі та в межах повноважень, наданих суб’єкту владних повноважень, за наявності в діях позивача складу правопорушення, а отже є законною.

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