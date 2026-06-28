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Командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова нашли мертвым — ОК «Юг»

19:19, 28 июня 2026
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По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено.
Командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова нашли мертвым — ОК «Юг»
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Командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова нашли мертвым. Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

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По информации командования, в воскресенье, 28 июня, полковника Владимира Александровича Кононникова обнаружили без признаков жизни.

Обстоятельства смерти офицера в настоящее время выясняются. Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, также назначено служебное расследование.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

В оперативном командовании «Юг» сообщили, что всесторонне содействуют работе правоохранительных органов, и призвали представителей СМИ и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации, а также с уважением отнестись к частной жизни семьи погибшего.

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военные

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