Командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова нашли мертвым — ОК «Юг»

По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено.

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Командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова нашли мертвым. Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

По информации командования, в воскресенье, 28 июня, полковника Владимира Александровича Кононникова обнаружили без признаков жизни.

Обстоятельства смерти офицера в настоящее время выясняются. Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, также назначено служебное расследование.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

В оперативном командовании «Юг» сообщили, что всесторонне содействуют работе правоохранительных органов, и призвали представителей СМИ и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации, а также с уважением отнестись к частной жизни семьи погибшего.

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