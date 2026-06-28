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В Таиланде в чемодане обнаружили тело 17-летней девушки: австралийца обвинили в убийстве несовершеннолетней

21:54, 28 июня 2026
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Подозреваемого задержали в аэропорту Бангкока при попытке покинуть страну.
В Таиланде в чемодане обнаружили тело 17-летней девушки: австралийца обвинили в убийстве несовершеннолетней
Фото: Reuters
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В Таиланде гражданину Австралии Саймону Питеру Карману предъявили обвинение в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли в чемодане возле железнодорожных путей в городе Паттайя. По данным ВВС, погибшей является Тунчанок Донхомла.

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Девушку объявили пропавшей в пятницу около 17:00 по местному времени. Уже в ночь на субботу полиция обнаружила её тело в чемодане, оставленном недалеко от железнодорожных путей.

Подозреваемого задержали в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. По версии тайской полиции, он готовился покинуть страну. Аэропорт расположен примерно в 150 километрах от Паттайи.

В ходе расследования правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения. По их данным, Карман зашел в кондоминиум вместе с девушкой, а впоследствии вышел оттуда один, неся большой чемодан.

Как утверждает полиция, после этого мужчина погрузил чемодан на мотоцикл и уехал в сторону железнодорожной линии. Его задержали в аэропорту примерно в 01:15, а тело девушки нашли примерно через 15 минут после этого.

По сообщениям СМИ, австралиец отрицает обвинения в убийстве. Ему также инкриминируют действия, связанные с перемещением или сокрытием тела, а также вывозом несовершеннолетней в сексуальных целях. Сам подозреваемый утверждает, что якобы действовал в рамках самообороны.

После задержания Карман обратился к семье погибшей.

«Мне очень жаль, что так случилось с вашей дочерью. Это было вне моего контроля», — сказал он в видеообращении, записанном в следственном изоляторе.

Также он заявил, что понимает боль родных девушки.

«Я знаю, что вам будет очень грустно, больно… так же, как и мне», — сказал Карман.

Отец погибшей сообщил, что глубоко опечален смертью дочери. Её мачеха заявила, что хочет, чтобы подозреваемый понёс полную ответственность.

«Я просто хочу, чтобы он ответил за все последствия», — сказала она.

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